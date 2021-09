Khaby Lame ha superato Charli D’Amelio: su Instagram ha più follower della regina di TikTok Nelle ultime ore, il 21enne di Chivasso ha staccato la giovane americana nella classifica della piattaforma di Facebook. Ora a separarli sono circa 100.000 follower. L’avanzata del ragazzo di origini senegalesi si registra anche su TikTok, il social network cinese in cui, secondo alcuni pronostici, il sorpasso potrebbe avvenire tra ottobre e novembre 2021.

A cura di Ivano Lettere

Non bisogna più chiedersi se sia possibile che avvenga, ma piuttosto sarebbe il caso di pronosticare il giorno. Perché che Khaby Lame superi (prima o poi) Charli D'Amelio nella classifica dei tiktoker con il maggior numero di follower è un fatto conclamato dai trend che giornalmente registrano una rimonta inarrestabile. Non solo quelli relativi alla piattaforma cinese. L'ennesimo successo dell'influencer di Chivasso si è infatti registrato poche ora fa. Il circuito su cui Lame ha sorpassato l'ex ballerina statunitense è Instagram e il vantaggio acquisito ammonta a circa 100.000 seguaci: approssimativamente, oggi ha 43 milioni e 900.000 follower contro 43 milioni e 800.000.

La situazione su Tiktok

Per il momento, sull'applicazione più scaricata del 2020, il 21enne di origine senegalese tiene stretto il suo secondo posto. Qui, a una distanza di circa 13 milioni dalla regina D'Amelio, Lame si fa forza dei suoi 111 milioni di follower, rassicurato dal fatto che a rimpinzare quotidianamente il suo profilo sono centinaia di migliaia di richieste provenienti da tutto il mondo. Stando ai numeri a cui ci ha abituato, potrebbe superare la sua diretta rivale tra ottobre e novembre 2021. Una simile previsione non è azzardata.

Il numero dei seguaci del giovanissimo influencer è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi mesi: da marzo ad agosto, in soli quattro mesi, ha conquistato circa 100 milioni di follower. Che possa fare l'ennesimo salto quantico è prevedibile anche alla luce della sua partecipazione alla 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Proprio nella laguna, in una cornice in cui è possibile incontrare le star più note al mondo, Lame ha partecipato alla presentazione dell'iTalent Factory, la prima accademia cinematografica online ideata da Pietro Valsecchi. Secondo alcuni rumor sarebbe stato scelto dal noto produttore per girare un film. Ma per il momento risulta difficile sapere altro. In ogni caso, potrebbe rivelarsi una mossa vincente in un settore familiare alla stessa D'Amelio, che dal 13 ottobre vedrà i frutti del suo reality: "The D'Amelio Show".