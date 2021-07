L’autopilota delle Tesla scambia la Luna per un semaforo giallo e rallenta la macchina Lo ha segnalato un utente su Twitter, mostrando il video del pannello di controllo della vettura che a un certo punto inizia a indicare la presenza di un semaforo giallo. Il problema è che in realtà sulla strada non c’è nulla: ad essere rilevata come un semaforo è stata proprio la Luna.

A cura di Marco Paretti

Se fosse un occhio umano, probabilmente il risultato sarebbe lo stesso: la macchina rallenterebbe. La causa, però, sarebbe completamente diversa. Da un lato spesso può accadere che davanti a una Luna piena si rallenti l'andatura per ammirare (senza distrarsi troppo) lo spettacolo nel cielo, ma quando accade a una Tesla che sta navigando con l'Autopilota attivo, il motivo è decisamente più strambo: i sistemi della vettura scambiano la Luna per un semaforo giallo e, di conseguenza, rallentano l'andamento della vettura.

Lo ha segnalato un utente su Twitter, mostrando il video del pannello di controllo della vettura che a un certo punto inizia a indicare la presenza di un semaforo giallo. Il problema è che in realtà sulla strada non c'è nulla: ad essere rilevata come un semaforo è stata proprio la Luna, che quando è bassa e luminosa può essere scambiata dal sistema di guida automatica per una luce gialla. "Hey Elon Musk, dovresti far controllare al tuo team il fatto che la Luna inganna il sistema di autopilota" ha scritto Jordan Nelson nel tweet. "La macchina pensava fosse un semaforo giallo e continuava a rallentare".

Dal video, in effetti, si vede chiaramente che il sistema continua a pensare di trovarsi davanti a un semaforo giallo, portando la macchina a rallentare continuamente. Una falla di certo non ideale, resa peraltro più fastidiosa dal fatto che la tecnologia legata all'autopilota non è gratuita ma richiede ai possessori di una Tesla il pagamento di una quota mensile che varia da 99 a 199 dollari. Non si tratta di un problema sempre presente, dato che per ricreare questa situazione la Luna deve essere molto bassa e luminosa, ma di certo l'azienda dovrà trovare una soluzione a una falla che può anche essere potenzialmente pericolosa per chi giuda la Tesla e per le vetture che la seguono.