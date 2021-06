"Ciro è sceso di casa circa 5 giorni fa, da lì non è più tornato". A scriverlo è l'editor di Mr Peto, che sul suo canale YouTube seguito da circa 480.000 follower monta i video e lo aiuta nel suo lavoro da youtuber. Il testo è apparso sotto al video "Ciro se n’è andato" pubblicato nelle scorse ore non dal proprietario del canale ma dalla sorella, che in un breve filmato spiega che Ciro è scomparso da qualche giorno. "Ciro non torna a casa da una settimana" spiega nel video. "Era sceso per prendere delle medicine per mia sorella che essendo incinta non si sentiva molto bene e da lì non è più tornato".

Ciro, secondo il racconto della sorella, non si sarebbe più connesso a WhatsApp e a Instagram, dove la famiglia gli ha scritto molti messaggi, e non avrebbe risposto alle telefonate. Anche gli amici stretti e la sua ragazza non sanno dove si trova Ciro. "Se hai avuto qualche problema, sai che la tua famiglia è sempre qui con te" dice poi la sorella rivolgendosi a Ciro. L'ultimo video caricato sul canale con protagonista Mr Peto risale a pochi giorni fa, il 9 giugno. Si tratta, però, di un filmato registrato in precedenza, come spiega l'editor: "Il suo ultimo video è uscito non appena 48 ore fa, quel video è stato registrato circa una settimana fa (sono stato io a caricarlo) carico i video settimanali da ormai tantissimo. Speravo le cose si risolvessero ed ho cercato di mantenere l'autonomia del canale come se nulla fosse, ma è arrivata l'ora di fare questa denuncia a tutti voi".

Sempre nel messaggio dell'editor si legge che la famiglia provvederà "presto a fare eventuali denunce alla polizia se capiamo sia il caso, o semplicemente è successo qualcosa che abbia scaturito in lui questa fuga". A tutti i follower dello youtuber la sorella ha poi lasciato un contatto rivolto a chiunque dovesse incrociare Ciro in questi giorni: in questo caso è possibile segnalarlo alla mail brianzapaolo@gmail.com.