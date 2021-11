L’ultimo aggiornamento di Animal Crossing è un inno alla marijuana Schefflera, giroscopio simile al bong e muschio luminoso: l’aggiornamento 2.0 di Animal Crossing estende le possibilità di creazioni a tema marijuana.

A cura di Lorena Rao

Una serie come Animal Crossing permette una grande libertà di personalizzazione. Ogni isola può custodire elementi e contenuti in grado di far emergere i propri interessi, tra cui quello per la cannabis. Un aspetto emerso in particolare modo con l'aggiornamento 2.0, che permette di migliorare le configurazioni di dispensari e affini. Non che ciò sia una novità in Animal Crossing, ma i nuovi contenuti danno molte più possibilità di arredamento e creazione. Tra questi vi è la schefflera. Si tratta di un tipo di pianta di origine neozelandese, caratterizzata da un folto fogliame, spesso colorato da infiorescenze rosse, a tal punto che le è stato affibbiato il soprannome di "albero del polpo". Non si tratta quindi di una pianta di marijuana, tuttavia il tipo di foglie la ricorda. Specie se la si mette in accoppiata con i mobili e le illuminazioni surriscaldate del DLC Happy Home Paradise. Lo dimostrano le immagini diffuse dagli utenti su Reddit.

Oltre la schefflera c'è il nuovo giroscopio Whistloid, ribattezzato dagli utenti "Bongoid" per le chiare forme che rimandano ai bong. A tutto questo si aggiunge il muschio luminoso che, se messo dentro ai barattoli, risulta un ottimo modo per mettere in mostra "i migliori cannabinoidi e terpeni che New Horizons ha da offrire", ironizza Nicole Clark di Polygon. Ancora una volta, l'utenza di Reddit viene in soccorso per avere alcuni esempi riusciti.

Una vera e propria moda in Animal Crossing, grazie a un aggiornamento che espande e migliora le possibilità creative dei singoli utenti. Una grande arma per la fantasia, che permette di portare alla ribalta, in piena quotidianità, tematiche ed aspetti culturali, come il consumo di marijuana, dibattuti in diversi parti del mondo. Intanto la celebre serie di Nintendo rappresenta un vero successo, anche al di fuori della sfera strettamente videoludica. Dalla politica americana a TikTok: dopo il lancio risalente allo scorso anno, Animal Crossing: New Horizons ha consolidato la sua popolarità tra la massa. Il merito va in primis alla miriade di contenuti, che va incontro alle fantasie di tutte e tutti.