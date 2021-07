Nella pubblicità di PlayStation 5 la console è capovolta: Sony rimuove il tweet L’utenza ha fatto notare l’errore a Sony, quindi il tweet è stato rimosso senza alcuna spiegazione. La compagnia non ha dato risposta nemmeno a una richiesta di commento. Eppure non è la prima volta che PlayStation 5 viene configurata in maniera errata quando posizionata in orizzontale. Ecco tutti i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Nelle scorse ore Sony ha pubblicato un annuncio su Twitter che mostra un papà giocare a God of War su PlayStation 5. Il problema è che nel video in questione la console è messa orizzontalmente "a testa in giù". Lo si capisce dall'unità disco che compare in alto, quando in realtà dovrebbe stare in basso. L'utenza ha fatto notare la gaffe, quindi il tweet è stato rimosso senza alcuna spiegazione. Sony non ha dato risposta nemmeno a una richiesta di commento.

Non è la prima volta che PlayStation 5 viene configurata in maniera errata quando posizionata in orizzontale. Già tornando al periodo del lancio, risalente a novembre 2020, è possibile trovare diversi esempi di console capovolta. Si ricorderà la celebre foto di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, intento ad accendere una PlayStation 5 posizionata all'incontrario. Anche il giornalista di Kotaku, Ari Notis, ha più volte esternato con convinzione di come la console avesse un aspetto migliore se capovolta. E non è ancora tutto: persino il capo dei PlayStation Studios, Herman Hulst, ha commesso lo stesso errore in un video pubblicato a dicembre 2020. Anche in questo caso il contenuto è stato rimosso.

Tutto questo accade nonostante la chiarezza del marketing di Sony in relazione all'impostazione di PlayStation 5 in orizzontale. Come detto sopra, l'unità disco – che è sporgente – deve stare nelle parte bassa e non in quella alta. Lo si capisce grazie al supporto in plastica circolare – da avvitare manualmente – per evitare che la console oscilli. Non bisogna farsi ingannare dalla parte piatta della scocca di PlayStation 5, anche se sembra la parte più comoda per fare da appoggio: la chiave resta la base in plastica.

Niente paura. Nonostante gli ottimi risultati, PlayStation 5 resta ancora difficile da trovare a causa della penuria di chip e semiconduttori. È ipotizzabile che tale situazione si protrarrà fino al 2022. C'è quindi tempo per potere imparare a configurare in maniera corretta la console next-gen di Sony in posizione orizzontale.