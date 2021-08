Non hai ricevuto il codice Authcode per il Green Pass? Ecco il nuovo strumento per recuperarlo Sul sito del Ministero dedicato alla campagna vaccinale è disponibile una nuova sezione dedicata a chi non ha ricevuto o ha smarrito l’SMS contenente il codice Authcode necessario per scaricare il Green pass. Ecco come ottenere il codice senza SMS usando solamente codice fiscale e tessera sanitaria.

A cura di Marco Paretti

In Italia c'è un esercito di esclusi dal Green Pass. Sono i cittadini che, per un motivo o per l'altro, non sono ancora riusciti a ottenere la certificazione verde nonostante il possesso di tutti i requisiti, una situazione che spesso passa anche dalla non ricezione del codice Authcode che consente di visualizzare il pass su Immuni. Fino ad oggi chi aveva questi problemi doveva passare per il problematico call center del 1500, una procedura complessa e che spesso non porta a nulla: anche solo mettersi in collegamento con un operatore sembra un impresa. Ora, però, il Ministero della Salute ha attivato un ulteriore strumento online per aiutare tutte le persone che non hanno ricevuto o hanno smarrito l'SMS con il codice Authcode. Ecco come funziona.

Per venire incontro a tutte quelle persone che ad oggi non sono ancora riuscite a ottenere il Green Pass nonostante la vaccinazione o la guarigione dalla malattia, il Ministero ha attivato una nuova sezione del sito dedicato alla campagna vaccinale con la quale accedere direttamente all'Authcode anche senza SMS. Per farlo basta aprire il sito www.dgc.gov.it e scorrere fino al link con la scritta "Recupera il tuo codice AUTHCODE". Una volta fatto, si aprirà una nuova pagina nella quale inserire i dati richiesti per ottenere il proprio codice.

Per avere accesso all'Authcode tramite questo nuovo portale è sufficiente indicare il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e il requisito soddisfatto per il Green Pass (vaccino, guarigione o tampone). Una volta inseriti tutti i campi e selezionato "Recupera Authcode", apparirà il codice che andrà poi inserito all'interno dell'app Immuni oppure direttamente sul sito dgc.gov.it tramite codice e tessera sanitaria o SPID.

Come ottenere il Green Pass per gli iscritti all'AIRE

Sempre nel portale del Ministero è anche possibile ottenere la Certificazione verde per chi è iscritto all’AIRE, è un diplomatico, un dipendente dell’UE, lavora presso un ente o un’organizzazione internazionale o è un familiare. Con la nuova sezione attiva dal 30 luglio, infatti, anche chi non è iscritto al Servizio sanitario nazionale ma è stato vaccinato in Italia può ottenere la Certificazione. Per farlo deve basta recarsi sul sito dgc.gov.it e selezionare il link alla voce "Ottieni la tua Certificazione su questo sito attraverso la nuova funzione Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia". Qui basta inserire il codice fiscale o l'identificativo assegnato per accedere alla vaccinazione, senza AUTHCODE.