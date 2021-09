Ora c’è anche il materasso per videogiocatori: ecco cos’ha di speciale L’idea viene da Bauhette, azienda giapponese già nota per i suoi prodotti dedicati a giocatori e giocatrici, tra i quali figurano capi d’abbigliamento, banchi e letti da gioco. La realizzazione di BMT-100S – così si chiama il materasso – ha visto anche la collaborazione di Nishikawa, altra azienda nipponica specializzata in materassi da 455 anni.

A cura di Lorena Rao

Quando si parla di mercato videoludico, si pensa immediatamente ai videogiochi e alle piattaforme su cui giocarli. In realtà la vita da gaming può richiedere il supporto di altri tipi di prodotti, come sedie, letti e persino bevande, create appositamente per migliorare le prestazioni e i comfort di chi gioca. A tal proposito, dal Giappone arriva l'ultima novità: il materasso da gaming, la nuova frontiera della comodità videoludica casalinga. L'idea viene da Bauhette, azienda giapponese già nota per i suoi prodotti dedicati a giocatori e giocatrici, tra i quali figurano capi d'abbigliamento, banchi e letti da gioco. La realizzazione di BMT-100S – così si chiama il materasso – ha visto anche la collaborazione di Nishikawa, altra azienda nipponica specializzata in materassi da 455 anni.

Non a caso, la parola d'ordine del BT -100S è "qualità". Si tratta di un caratteristico futon giapponese, il cui spessore è di soli 8 centimetri. Tra i materiali che lo compongono vi è la schiuma di uretano, che migliora la distribuzione del peso di chi gioca. Il resto vede l'utilizzo di materiali traspiranti, i quali garantiscono una facile pulizia e la massima comodità. Infine il design minimal ed elegante permette di pulire il materasso facilmente e portarlo con sé: basta togliere la fodera e rotolarlo. Il BT-100S è disponibile in diversi modelli e finiture, tant'è che il prezzo varia da 28.500 yen a 43.500 yen. L'equivalente di circa 220 euro e 335 euro. Al momento non è prevista una sua commercializzazione in Occidente, ma più avanti le cose potrebbero cambiare.

Intanto dal Giappone l'accoglienza per il materasso BT-100S non è stata tra le più calde. Come riportato da Kotaku, su 2ch, che è la bacheca virtuale più popolare in terra nipponica, i commenti sono piuttosto tiepidi. Diversi sono gli utenti che ne lamentano l'inutilità. Inoltre esteticamente ha poco a che fare con il gaming. Del resto, si sa, se una cosa riguarda i videogiochi deve avere più lucine possibili.