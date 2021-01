Delle immagini recentemente svelate di Tesla Model S, l'auto elettrica di Elon Musk, a colpire non è solo l'elegante plancia, ma lo schermo posto al centro, in cui figurano diversi videogiochi: da piccoli titoli come Fallout Shelter e Cuphead, a titoli più grossi come The Witcher 3: Wild Hunt. Ma non è tutto: l'imprenditore americano ha poi affermato tramite Twitter che su Tesla Model S si potrà giocare pure a Cyberpunk 2077, per rimanere in casa CD Projekt RED. Un'affermazione che potrebbe causare ilarità, dati i problemi che ha avuto il titolo al lancio su PlayStation 4 e Xbox One, ma che in realtà serve a presentare la potenza dello schermo installato su Tesla Model S.

Si tratta di uno schermo touch da 17 pollici a risoluzione 2200 x 1300 pixel e una potenza di calcolo di 10 teraflops, pari a quella delle console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tesla Model S avrà anche un secondo schermo da 8 pollici, riservato ai passeggeri dei sedili posteriori. Una ricerca di eleganza e performance evidente anche nelle altre caratteristiche di Tesla Model S, tra tutti il volante della cloche senza leve. Accanto dunque a un'esperienza di guida confortevole e avanguardista, il nuovo modello d'auto di Elon Musk punta a proporre anche intrattenimento per passeggeri.

Non stupisce la particolare attenzione da parte dell'imprenditore nei confronti di videogiochi, e in particolare di Cyberpunk 2077. Basta girare sul profilo Twitter di Elon Musk per trovare parole di elogio per l'enorme lavoro svolto da CD Projekt RED, nonostante le diverse magagne tecniche che tuttora inficiano il gioco (le quali dovrebbero essere risolte con due patch previste in questi giorni). Secondo Musk, il titolo potrà godere di "un'estetica incredibile" sugli schermi di Tesla Model S. Intanto, è bastato un semplice tweet da uno degli uomini più ricchi del mondo per riportare in salita le azioni di CD Projekt RED che, in seguito al disastroso lancio di Cyberpunk 2077, hanno visto un calo vertiginoso. Lo rivela Bloomberg in un articolo che riporta:" Le azioni della società sono aumentate fino al 19%, il massimo da giugno 2015 e con un volume di scambi quasi sei volte la media di tre mesi".

https://twitter.com/elonmusk/status/1354759710126338056