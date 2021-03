C'erano due tiktoker sul palco di Sanremo, ma se non avete seguito la terza serata del festival con attenzione potreste esserveli persi. Si tratta di Pietro Morello e di TikTokofBanana (Valentina Vernia), due tiktoker molto apprezzati sulla piattaforma di condivisione video che mercoledì, durante la serata dei duetti, sono saliti sul palco dell'Ariston insieme alla cantante Madame. Pianista lui e ballerina lei, durante l'esibizione che ha visto come protagonista un'ambientazione scolastica (compresi i banchi con le rotelle) i due hanno partecipato come ballerini della coreografia pensata per la cantante in gara.

Madame si è cimentata con la cover di Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano preceduta da una scenetta in cui Madame ha fatto l'appello chiamando prima tutti i ballerini e, infine, Pietro Morello. "Mi scusi prof, lei mi sta dicendo che da adesso in poi basterà dire Prisencolinensinainciusol e ci capiremo tutti?" chiede lui, prima dell'inizio della canzone. Pietro (e il suo inconfondibile ciuffo bianco) ha poi partecipato alla performance seguendo una coreografia semplificata, a differenza di Valentina che invece, da ballerina, ha seguito la coreografia completa.

Pietro Morello è uno dei tiktoker italiani più apprezzati sulla piattaforma cinese: musicista, si cimenta spesso al piano anche con "challenge" molto particolari, duettando con altri musicisti (proprio Madame ha partecipato più volte nei suoi video) e interagendo con il suo vicino che, a volte, gli bussa per dirgli di abbassare il volume. Attualmente ha 1,1 milioni di seguaci su TikTok. Valentina, sotto lo pseudonimo di TikTokofbanana, è invece una ballerina professionista che nel 2019 ha partecipato alla trasmissione Amici. Su TikTok pubblica prevalentemente video di ballo con un pubblico di 1,2 milioni di follower.