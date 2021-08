“Potresti avere il cancro”: follower vede un rigonfiamento e salva la vita al tiktoker È successo al tiktoker @seattletechbro, che solitamente pubblica video su consigli finanziari. Il 22enne ha raccontato di essersi sottoposto a controlli sulla tiroide dopo che nei commenti qualche utente aveva avvistato un rigonfiamento sospetto nel collo: in effetti si trattava di una massa cancerosa.

A cura di Marco Paretti

La sezione commenti di ogni video pubblicato online può diventare un vero e proprio campo di battaglia, ma, a volte, può anche salvare una vita. È successo al tiktoker @seattletechbro, che solitamente pubblica video su consigli finanziari. L'ultimo filmato pubblicato sul suo profilo, però, è diverso: "Su TikTok mi hanno detto che forse avevo un cancro e avevano ragione" spiega nel filmato. Il 22enne ha raccontato di essersi sottoposto a controlli sulla tiroide dopo che nei commenti qualche utente aveva avvistato un rigonfiamento sospetto nel collo: in effetti si trattava di una massa cancerosa.

Come racconta lo stesso tiktoker, in diversi commenti lasciati ai suoi video dove parla di finanza gli utenti hanno indicato uno strano rigonfiamento alla base del collo, suggerendogli di farlo controllare. Avvertimenti che lo hanno reso "piuttosto ansioso" e lo hanno spinto a rivolgersi a un medico. Il risultato? Parte di quella massa era effettivamente cancerosa ed è stata rimossa attraverso un'operazione chirurgica. Ora il tiktoker sta bene e, nonostante faccia fatica a parlare, ha pubblicato un video per ringraziare i suoi follower per quello che hanno fatto per lui.

"Ero nervosa quando ti ho scritto, ma sono felice di averlo fatto" ha commentato una delle ragazze che ha segnalato la massa in un video precedente. "Ti auguro una veloce guarigione". A lei fanno eco tanti altri utenti: "A volte internet può essere davvero un bel posto". Il video di ringraziamenti del tiktoker ha raggiunto 1,2 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma cinese. Non è peraltro la prima volta che il cancro alla tiroide viene trovato dagli utenti: nel 2019 il conduttore Tarek El Moussa ha scoperto di soffrire dello stesso problema perché qualcuno glielo ha indicato nei commenti. Anche in quel caso un'operazione chirurgica ha salvato l'uomo.