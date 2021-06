In occasione della conferenza Xbox all'E3 2021, sono trapelati molti annunci. Tutti legati ai videogiochi di prossima uscita, ma non sono mancate le sorprese: nelle scorse ore, Microsoft ha rilasciato il trailer del frigorifero Xbox. Sul serio. Prendendo ispirazione dalle vignette ironiche e dai meme apparsi all'annuncio di Xbox Series X, l'azienda di Redmond ha ben pensato di fare realmente un frigorifero targato Xbox.

Per la precisione si tratta di un mini frigo in grado di contenere dieci lattine. Forme e colori riprendono in maniera palese quelli di Xbox Series X, quindi un piccolo parallelepipedo nero con interni verde fluo, per richiamare i simboli del marchio Xbox. Il mini frigo sarà disponibile a partire dalle vacanze natalizie, ma non si sa ancora a che prezzo e se sarà dedicato al pubblico internazionale o esclusivamente a quello statunitense. Insomma, vi sono ancora tante incognite, ma quel che è certo è che il mini frigo a forma di Xbox è realtà.

Intanto tra i titoli apparsi durante la conferenza Xbox all'E3 2021, occorre menzionare Halo Infinite, atteso anch'esso durante le vacanze natalizie (in concomitanza con il mini frigo!), STALKER 2: Heart of Chernobyl e la nuova proprietà intellettuale Starfield, avventura fantascientifica creata da Bethesda, nota software house americana in partnership con Microsoft. Tutti questi videogiochi saranno un'esclusiva di Xbox Series X|S e PC (nel caso di STALKER 2 si parla però solo di esclusiva temporale). Saranno inoltre disponibili sin dal lancio sul Game Pass, il servizio in abbonamento mensile che mette a disposizione dell'utente un catalogo di videogiochi da scaricare digitalmente, comprendendo titoli blasonati, spesso di ultima uscita, ma anche piccole produzioni, così da dare diverse possibilità di scelta.

Non resta che attendere ulteriori comunicazioni per avere dettagli maggiori non solo sui titoli attesi su PC e sulle console next-gen di Microsoft, ma anche sul curioso mini frigo targato Xbox. Un modo che lascia intendere come i videogiochi si stiano insinuando sempre più nella nostra quotidianità.