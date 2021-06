Il futuro di Xbox appare limpido dopo la conferenza digitale organizzata in occasione della più importante convention sui videogiochi: E3 2021. Oltre un'ora di carrellate di annunci sui titoli di prossima uscita. Il primo a essere presentato è Starfield, RPG di stampo fantascientifico che concretizza la partnership tra Microsoft e Bethesda, azienda videoludica americana nota soprattutto per le serie di Fallout e The Elder Scrolls. Starfield sarà disponile l'11 novembre 2022 in esclusiva Xbox Series X|S e PC.

Apprezzata la presentazione di STALKER 2: Heart of Chernobyl, che rappresenta il ritorno dell'apprezzato sparatutto in prima persona del 2007. Riaffiorano le atmosfere angoscianti legate all'incubo nucleare attraverso un lungo trailer. Il titolo sarà in esclusiva temporale per Xbox Series X|S e PC a partire dal 28 aprile 2022. I toni si smorzano con il trailer dedicato a Black4Blood, titolo multiplayer in cui fare carneficine di zombi con ritmi adrenalinici e spettacolari. Uscita prevista il prossimo 12 ottobre sulle suddette piattaforme, oltre che su Xbox One. Tra i nuovi annunci figurano Contraband, videogioco cooperativo di cui però si sa ancora poco, The Outer Worlds 2, sequel dell'apprezzata space-opera del 2019, e infine Redfall. Sono tutte esclusive Xbox.

La conferenza si è rivelata un'ottima occasione per aggiornare sui titoli noti del panorama Microsoft, tra cui Sea of Thieves, action-adventure multiplayer online ambientato nel mondo dei pirati. Il prossimo 22 giugno il titolo ospiterà il nuovo contenuto gratuito Pirate's Life. Si tratta di una storia originale che vede l'introduzione di Jack Sparrow, personaggio tratto dalla saga cinematografica Pirati dei Caraibi, grazie alla collaborazione con Disney.

Spazio anche per gli indie previsti entro il 2022, come il "trailer interattivo" 12 Minutes, l'avventura post-apocalittica Somerville e il tenero Party Animals, titolo che ricorda Fall Guys. Infine, in arrivo sulle console Microsoft il pluripremiato roguelike Hades, grande sorpresa del panorama indipendente del 2020. Tra le altre produzioni presentate occorre menzionare Replaced, avventura Sci-Fi dalla meravigliosa pixel art, e Psychonauts 2, coloratissimo platform ambientato nella psiche umana.

Tra i titoli più attesi durante la conferenza Xbox vi è sicuramente Halo Infinite. La nuova avventura di Master Chief, che sarà disponibile durante le prossime vacanza natalizie, si è mostrata in un nuovo trailer dedicato alla campagna. Nuove informazioni anche sulla componente multiplayer, anch'essa mostrata via trailer. Sarà inoltre gratuita per l'utenza e supporterà fino a 120fps (frame al secondo) su Xbox Series X.

Oltre Ubisoft, anche Microsoft punta agli sport estremi. Più specificatamente allo snowboard. Lo dimostra Shredders, accurato titolo simulativo in uscita il prossimo dicembre su Xbox Series X|S. A proposito di sport ad alta velocità, la conferenza Xbox ha dedicato le scene finali a Forza Horizon 5, titolo simulativo in arrivo il prossimo 9 novembre, caratterizzato da un'incredibile resa grafica. La stessa utilizzata da Flight Simulator, che sarà disponibile anche su console dal 27 luglio 2021. Tutti i giochi citati qui saranno disponibili sin dal lancio su Game Pass, l'ottimo servizio in abbonamento mensile che mette a disposizione una selezione di videogiochi.