Seppur in formato digitale, l'E3 2021 entra nel suo vivo con le conferenze delle maggiori software house. Ieri 12 giugno è stata la volta di Ubisoft Forward, evento organizzato dall'azienda francese per presentare i titoli di prossima uscita. Il primo ad esordire è stato Rainbow Six Extranction, introdotto con uno story-trailer in computer grafica. Il noto sparatutto tattico porta i suoi operatori a San Francisco, a combattere contro una minaccia aliena, che opera attraverso parassiti che si evolvono. L'uscita di Rainbow Six Extraction è prevista il prossimo 16 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.

Restando in tema Raibow Six, durante Ubisoft Forward è stato annunciato il cross-play – cioè la possibilità di giocare con gli amici allo stesso gioco da diverse piattaforme – di Raibow Six Siege. Sarà disponibile il 30 giugno su PC, Stadia e Luna, mentre per le console Sony e Microsoft occorrerà attendere il 2022. A proposito di sparatutto, sono previste sorprese anche per Ghost Reacon Brekpoint, in occasione del 20° anniversario della serie.

Tra i videogiochi presentati durante l'evento figura Riders Republic, originale titolo multiplayer dedicato agli sport estremi outdoor, tra cui sci, snowboard, mountain bike e molto altro. Discipline spettacolari in cui possono cimentarsi oltre 50 utenti in contemporanea, attraverso diverse modalità di gioco messe a disposizione. La data d'uscita di Riders Republic è il 2 settembre 2021 per le suddette piattaforme, oltre che su Epic Store. Infine, è possibile registrarsi presso il sito ufficiale per poter partecipare alla beta del gioco.

Annunciato anche Just Dance 2022, che vede la collaborazione con una guest star: Todrick Hall, artista e performer noto soprattutto per lo show RuPaul's Drag Race. Il suo ultimo brano, "Nails, Hair, Hips, Heels", è incluso nel titolo di Ubisoft in una versione speciale. In generale sono contenuti 40 nuovi brani in cui sfidarsi ballando. L'uscita è prevista il 4 novembre 2021 su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia.

Novità pure per Assassin's Creed Valhalla, che registra il miglior lancio nella storia della serie. Pubblicato lo scorso novembre, il titolo dedicato all'invasione vichinga dell'Inghilterra verrà comunque supportato attraverso aggiornamenti gratuiti che porteranno eventi a tempo, come festival e missioni, e persino nuove modalità di gioco legate alle razzie fluviali e alla Mastery Challenge. In arrivo inoltre questa estate il DLC l'Assedio di Parigi. Infine, anche Assassin's Creed Valhalla ospiterà la modalità Discovery Tour, presente nei precedenti capitoli ambientati in Egitto e in Grecia. Durante l'evento è comparso Far Cry 6, mostrato attraverso uno story-trailer che esalta la figura del villain, in questo caso uno spietato dittatore latinoamericano interpretato dall'attore Giancarlo Esposito. Tra le altre cose, Far Cry 3 Blood Dragon sarà incluso nel Season Pass di Far Cry 6.

Non solo videogiochi però: Ubisoft Forward si è rivelato il palcoscenico giusto per annunciare la nuova stagione di Mystic Quest, serie tv disponibile su Apple TV+ che racconta le vicende di uno studio di sviluppo videoludico. Novità anche sul versante film, visto che all'evento è stato mostrato il trailer della commedia horror Werewolves Within.

A concludere la conferenza Ubisoft a E3 2021, due grossi titoli. Il primo, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che arricchisce le meccaniche tattiche prese dall'apprezzato precedente capitolo attraverso un'ambientazione che guarda allo spazio. Il titolo sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch nel 2022. Infine, Avatar: Frontiers of Pandora, presentato direttamente dal CEO di Ubisoft: Yves Guillemot. Il titolo è chiaramente ispirato al kolossal cinematografico di James Cameron del 2009 e sarà disponibile nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia e Luna.