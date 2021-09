Quanto costa e quando esce l’iPhone 13 I gadget annunciati nella giornata di ieri saranno presto disponibili sul mercato a prezzi che non si discostano da quelli chiesti per i modelli usciti l’anno scorso. Ecco tutte le differenze di costo tra le varianti di iPhone 13 presentate, i tagli di memoria disponibili, le colorazioni e le soluzioni di pagamento a rate.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nella serata di ieri, martedì 14 settembre, Apple ha presentato la sua attesa gamma di smartphone iPhone 13. Dei telefoni è già stato raccontato tutto: dai cambiamenti in fatto di design (pochi) alle migliorie nel comparto fotografico, nello schermo e nella capacità di elaborazione. Come di consueto è facile prevedere che i gadget avranno un buon successo commerciale, ma dagli annunci di ieri era stato lasciato fuori proprio il dettaglio che poteva aiutare a prevedere come si comporteranno i nuovi smartphone nei negozi nostrani: il prezzo in Italia.

I prezzi di iPhone 13

Il modello standard sarà probabilmente il più venduto dell'intera gamma. Vanta dimensioni compatte ma non troppo, un display da 6,1 pollici e caratteristiche tecniche pensate per soddisfare la maggior parte degli utenti. Il prezzo di partenza è di 939 euro, grazie al quale ci si può assicurare il modello con il taglio di memoria più piccolo, da 128 GB. Come di consueto, per avere più memoria a bordo occorre prepararsi a spese maggiori: per il modello da 256 GB si passa a 1.059 euro mentre per avere 512 GB a disposizione occorre sborsare 1.289 euro. Per chi preferisce una soluzione di pagamento dilazionato, Apple propone rate da 39,12, 44,12 0 53,70 euro al mese per 24 mesi.

Quanto costa iPhone 13 Mini

La variante Mini di iPhone 13 è in tutto uguale alla controparte standard, fatto salvo per due particolari. Da una parte lo schermo da soli 5,4 pollici di diagonale rende il gadget molto più compatto, ma dall'altra le dimensioni ridotte influiscono sulla durata della batteria. I prezzi sono leggermente più bassi: partono da 839 euro per il modello da 128 GB, passano a 959 euro per quello da 256 GB e arrivano a 1.189 euro per il modello da 512 GB. Anche in questo caso è offerto il pagamento a rate per due anni, con pagamenti da 34,95, 39,95 e 49,54 euro al mese.

Quanto costa iPhone 13 Pro

Salendo di livello, iPhone 13 Pro offre diverse migliorie rispetto agli altri due modelli: una scocca più robusta ed elegante, un sistema a 3 fotocamere, un display più raffinato con frequenza di aggiornamento variabile, un processore più rapido nelle operazioni grafiche e un sistema LIDAR per modellazione 3D e realtà aumentata. Il prezzo rispecchia queste differenze e parte da 1.189 euro per il modello da 128 GB, sale a 1.309 euro per quello da 256 GB, a 1.539 euro per il taglio di memoria da 512 GB e infine a 1.769 euro per l'inedita variante da 1 terabyte. Chi desidera pagare il gadget a rate potrà farlo corrispondendo ad Apple rispettivamente 49,54, 54,54, 64,12 o 73,70 euro al mese per due anni.

I prezzi di iPhone 13 Pro Max

Il modello in assoluto più costoso offre un display da ben 6,7 pollici e una batteria più capiente rispetto a quella presente su iPhone 13 e 13 Pro. Per averlo, il prezzo di partenza è di 1.289 euro, con 128 GB di memoria a disposizione; il costo del dispositivo sale a 1.409 euro per la variante da 256 GB, a 1.639 euro per quella da 512 GB e a 1.869 euro per il modello da un terabyte. Per il pagamento dilazionato le rate sono rispettivamente da 53,70, 58,70, 68,29 o 77,87 euro al mese distribuite nell'arco di 24 mesi.

Quando si possono ordinare

I nuovi iPhone 13 saranno disponibili in Rosa, Blu, Mezzanotte, Galassia e Rosso, mentre le varianti Pro e Pro Max in Azzurro Sierra, Argento, Oro e Grafite; per averli o trovarli nei negozi occorrerà attendere venerdì 24 settembre, mentre le prenotazioni apriranno già questo venerdì 17 settembre.