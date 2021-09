Apple presenta gli iPhone 13, tutto l’evento in diretta

A sinistra il primo modello di Apple Watch, a destra il Serie 7

Come previsto, il nuovo Apple Watch Serie 7 propone un design simile a quello dell'anno scorso ma caratterizzato da uno schermo ancora più grande, che riduce il bordo a poco più di un millimetro di spessore. Anche la modalità always on del display è più luminosa del 70% e nuovi quadranti sfrutteranno meglio la dimensione dello schermo. Non cambia il design della cassa, che a differenza di quanto suggerito dai rumor non è squadrato come quello degli iPhone ma continua ad essere rotondo.