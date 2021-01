Twitch ha un nuovo record di utenti connessi in contemporanea a un singolo stream e, ovviamente, è il traguardo è legato a Fortnite. A raggiungerlo è stato lo streamer spagnolo David “TheGrefg” Martínez, che poche ore fa ha raggiunto i 2 milioni di utenti connessi in contemporanea alla sua live durante l'annuncio della sua skin personalizzata della serie Icon di Fortnite, un progetto che punta a pubblicare skin ispirate e realizzate da alcuni degli streamer più famosi al mondo. Dopo circa 2 ore di diretta, a pochi minuti dal momento dell'annuncio David si è reso conto di aver superato i 2 milioni di utenti contemporanei e, dopo una breve ricerca, di aver superato anche il precedente record su Twitch.

L'utente, con 6,3 milioni di follower su Twitch e 16 milioni di iscritti su YouTube, è una delle personalità legate a Fortnite più seguite al mondo. Per questo Epic Games, lo sviluppatore del videogioco, ha deciso di inserirlo all'interno di Icon, un progetto che punta a pubblicare skin riservate ai creator più seguiti, tra cui anche il popolare Ninja. Al momento sono state pubblicate solamente 8 skin all'interno di questo progetto, compresa quella di Martínez.

Quello dello streamer spagnolo è peraltro un record che sorpassa di gran lunga il numero precedente: il più alto numero di utenti contemporanei registrati da Twitch prima di ieri era stato di 635.000 nel marzo 2018 durante una live di Blevins. I numeri di Martínez hanno battuto anche quelli dei canali non individuali: in questo caso il record precedente era quello del canale di Esport EleagueTV con 1,1 milioni di utenti contemporanei. Un successo che sottolinea anche come Twitch stia diventando sempre più popolare anche al di fuori del suo pubblico più affezionato, continuando a crescere anche tra il pubblico mainstream.