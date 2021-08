Sgomma per strada con la sua auto e viene sbalzato fuori dal finestrino: tiktoker muore a 18 anni Si chiamava Timothy Hall, ma su TikTok era conosciuto come Timbo the Redneck: tra le altre cose, nei suoi video mostrava proprio il pickup con cui ha perso la vita, che chiamava “Judy”. Ad annunciare la morte del giovane ragazzo è stata la madre sul suo profilo TikTok.

A cura di Marco Paretti

Un 18enne di Jennings, in Florida, è morto dopo essere stato espulso dal suo pickup con il quale stava facendo delle sgommate per strada. Si chiamava Timothy Hall, ma su TikTok era conosciuto come Timbo the Redneck: tra le altre cose, nei suoi video mostrava proprio il pickup con cui ha perso la vita, che chiamava "Judy". Ad annunciare la morte del giovane ragazzo è stata la madre sul suo profilo TikTok, dove ha pubblicato un video per spiegare che Timothy ha perso la vita in un incidente con la sua macchina.

"Sono Tassie, la mamma di Timbo" spiega la donna del filmato. "Non farà più video, per niente. Mio figlio è stato coinvolto in un brutto incidente e non ce l'ha fatta". A spiegare la dinamica dell'incidente è stato il fratellastro di Timbo, Tony, in un video pubblicato sul canale YouTube del tiktoker: "Stava facendo donut (sgommate in cerchio con l'auto, ndr) davanti a casa, il pickup si è ribaltato e lui è volato fuori dal finestrino. L'auto gli è atterrata sopra, su tutto il corpo". Con lui era presente la fidanzata, Kori, che però starebbe bene.

"Voglio ringraziare tutti, amava TikTok e credeva in tutti i fan e chiunque lo supportasse" ha continuato la madre nel video. "A volte non mi ascoltava, diceva solo: ‘Devo fare questo TikTok'. Grazie a tutti". Su TikTok il 18enne aveva un seguito di 215.000 follower, che ora si stanno riversando nei commenti dei suoi ultimi video per offrire l'ultimo saluto al giovane. Per pagare il funerale, la famiglia ha inoltre avviato una raccolta fondi che in poco tempo è stata chiusa per aver raggiunto i 10.000 dollari richiesti. "Era solo un giovane ragazzo di una cittadina della Florida che ha iniziato a pubblicare video su TikTok, voi avete iniziato a commentare e a partecipare alle sue live" continua Tony nel video. "Vi apprezzava molto, era orgoglioso di quello che stava costruendo".