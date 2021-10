Su Instagram arrivano le storie per i Fan Club: come funziona la novità che fa guadagnare gli utenti Nei prossimi mesi verrà offerta agli utenti una funzione con cui potranno pubblicare i loro contenuti per specifici gruppi di persone. Il primo a dare la notizia è stato il ricercatore Alessandro Paluzzi sul suo profilo Twitter, con un post in cui specifica che non sarà possibile fare screenshot delle storie esclusive. Probabilmente, i creator investiranno su video e immagini grazie a un ipotetico abbonamento pagato dai follower.

A cura di Ivano Lettere

Sono tante le novità di Instagram previste per i prossimi mesi che arricchiranno il social network delle fotografie. Tra queste, ce n'è una che ha stimolato l'interesse e la curiosità degli utenti, sempre più attratti dalla piattaforma che ormai conta più di un miliardo di iscritti. Si tratta delle storie per i fan club, contenuti esclusivi disponibili per i membri di piccole cerchie. A darne notizia per primo è stato il ricercatore Alessandro Paluzzi sul suo profilo Twitter, con un post in cui specifica che non sarà possibile fare screenshot delle storie esclusive.

La nuova funzionalità

In ordine cronologico, l'ultima novità è la notifica che avvertirà gli utenti quando la piattaforma avrà problemi di funzionamento. Una modifica certamente utile, visto anche l'episodio di blackout del 4 ottobre, che ha coinvolto anche Facebook e WhatsApp. Ma è probabile che i contenuti di 24 ore per gruppi riservati sarà accolta con più entusiasmo dagli utenti, a cui verrà data l'opportunità di pubblicare storie e live per chi si abbona a uno specifico gruppo. Le stesse potranno essere visualizzate solo dai membri di un fan club o di un gruppo. Per utilizzare questo nuovo strumento basterà cliccare su un'icona rappresentata da un cerchio viola e, non appena abbonato al club, sul nome dell'utente comparirà un badge a forma di corona.

Il cambiamento che verrà introdotto nei prossimi mesi è possibile che risponda all'esigenza dei creator di monetizzare i loro contenuti. Nulla è ancora ufficiale, ma è probabile che chi vorrà entrare nel fan club dovrà spendere una somma di denaro grazie alla quale potrà visualizzare tutto quello che viene pubblicato nel gruppo elitario. Se le previsioni verranno confermate, il criterio di accesso alla cerchia dà la misura della portata rivoluzionaria dei fan club.