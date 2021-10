Su Instagram le storie potranno durare fino a 60 secondi Instagram starebbe per introdurre una novità che consentirà di caricare storie dalla durata massima di 60 secondi senza essere spezzate in più segmenti. Attualmente, invece, quando si caricano video più lunghi di 15 secondi la piattaforma suddivide il filmato in più contenuti dalla durata massima, appunto, di 15 secondi.

A cura di Marco Paretti

Quella in arrivo su Instagram è una novità decisamente importante: secondo alcune indiscrezioni, le storie presenti sul social network di Mark Zuckerberg potranno durare fino a 60 secondi senza essere spezzate in più segmenti. Al momento, invece, quando si caricano video più lunghi di 15 secondi nelle storie di Instagram, la piattaforma suddivide il filmato in più contenuti dalla durata massima, appunto, di 15 secondi. In futuro invece potrebbe non essere più così, con storie più lunghe da caricare o girare direttamente con l'applicazione.

Ad anticiparlo agli utenti è stato Alessandro Paluzzi, noto sviluppatore e leaker che, con l'ausilio del reverse engineering, è riuscito a scovare la novità all'interno del codice dell'applicazione. La modifica è annunciata da un pop-up simile a quelli che appaiono davanti agli utenti all'apertura dell'applicazione, in particolare quando ci sono modifiche importanti alle funzioni della piattaforma. "Ecco le storie più lunghe" si legge nella notifica. "I video fino a 60 secondi non saranno più suddivisi in segmenti. Ora puoi aggiungere musica ed effetti all'intero video".

Ovviamente la modifica, quando sarà attiva, consentirà a tutti gli utenti di applicare un sottofondo musicale ed effetti come adesivi, testi ed emoji all'intero video di 60 secondi, a differenza del passato in cui ogni segmento di 15 secondi andava "condito" con elementi diversi. La novità andrà però a sovrapporsi ai Reel, che già oggi consentono di caricare video verticali di 60 secondi (che però restano disponibili per sempre e non scompaiono dopo 24 ore). Forse l'obiettivo è anche questo: consentire la condivisione dei Reel nelle storie senza costringere gli utenti a cliccare sul contenuto per guardarlo tutto. In ogni caso per poter accedere alla funzione bisognerà aspettare ancora un po': non è chiaro se e quando le storie da 60 secondi saranno disponibili per tutti gli utenti.