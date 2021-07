Su Netflix ci saranno anche i videogiochi (per smartphone) “Ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobile”, così afferma la compagnia in una lettera sugli utili del secondo trimestre rivolta agli investitori. A questo si aggiunge il recente accordo con la sceneggiatrice Shonda Lynn Rhimes che include contenuti per i videogiochi. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Dopo i primi rumor, è ormai evidente l'interesse di Netflix nei confronti dei videogiochi. Nemmeno pochi giorni fa la compagnia ha reso nota l'assunzione di Mike Verdu, veterano della game industry che annovera nel suo curriculum aziende come Electronic Arts e Oculus/Facebook. Ma la conferma più concreta arriva dalla recente lettera sugli utili del secondo trimestre, rivolta agli investitori. In essa, Netflix ribadisce la volontà di aprirsi ai videogiochi, con priorità verso titoli per dispositivi mobile. Questi saranno inclusi nell'abbonamento mensile, senza alcun costo aggiuntivo. Una nuova sfida per Netflix, maturata dopo specifici esperimenti: da serie tv interattive come Black Mirror Bandersnatch, a veri e propri videogiochi come il titolo in pixel art di Stranger Things. Ma non è tutto: come riportato più volte dai dirigenti della compagnia, i competitor principali non sono HBO e le altre piattaforme video in streaming, bensì Fortnite e i servizi di Xbox. Da qui la necessità di includere nella propria offerta d'abbonamento anche i videogiochi.

"Inizialmente, ci concentreremo principalmente sui giochi per dispositivi mobile. Come sempre, siamo entusiasti della nostra offerta di film e serie TV e ci aspettiamo un aumento degli investimenti e della crescita in tutte le nostre categorie di contenuti esistenti, ma essendo trascorso un decennio da quando abbiamo avviato i nostri piani originari, pensiamo che adesso sia il momento giusto di capire come i nostri membri valutano i giochi", riporta uno dei frammenti della lettera agli investitori.

Nonostante la conferma ufficiale, mancano ancora tanti dettagli riguardo il nuovo connubio tra Netflix e videogiochi. Per esempio: come saranno resi disponibili i titoli su mobile a chi è abbonato? Quali saranno le modalità d'accesso? Accanto a queste perplessità, è chiaro che qualcosa si muove all'orizzonte. Al di là della lettera sopramenzionata, la compagnia ha recentemente esteso un accordo con la nota sceneggiatrice Shonda Lynn Rhimes. Tale accordo prevede film e contenuti per i videogiochi.