La piattaforma di condivisione video TikTok è finita in queste settimane sotto i riflettori per via della vicenda di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni morta soffocata a Palermo per un pericoloso gioco che però non è ancora chiaro dove sia stato appreso; sul cellulare della piccola gli inquirenti non hanno infatti trovato traccia di quella che dai mezzi di comunicazione avevano già definito una sfida social. È vero che a volte i moderatori hanno a che fare con sfide poco edificanti o addirittura pericolose, che però rappresentano eccezioni in un panorama di tendenze tutto sommato positive.

Lo sa bene Nathan Apodaca, che con un tiktok apparentemente banale è diventato improvvisamente famoso in tutto il mondo dei frequentatori dell'app. Una clip nella quale beve succo di frutta sulla sua longboard è finita con l'attirare l'attenzione di decine di milioni di persone, compreso il produttore del succo che ha deciso di ricompensarlo per la pubblicità involontaria fatta al prodotto; gli imitatori sono stati migliaia.

Tra le sfide più popolari dell'anno appena passato abbondano quelle basate sui balli – come ad esempio la Renegade Challenge della giovane Jalaiah Harmon. Per la sua coreografia originale la ragazza è diventata una celebrità negli Stati Uniti e non solo; il suo ballo ha dato il via a reinterpretazioni che sono state viste collettivamente ben 2,4 miliardi di volte.

Accodandosi alla Blinding lights Challenge, numerosi influencer della piattaforma sono riusciti a portare centinaia di migliaia di utenti a ballare con i propri genitori e nonni per pubblicare il risultato online. Le clip uscite dalla sfida sono state viste più di 3 miliardi di volte e ispirato milioni di persone.

Oltre ai balli, le sfide su TikTok hanno avuto per protagonisti altri aspetti della vita quotidiana, come ad esempio la cucina. Nella Hot chocolate bomb challenge gli utenti si sono sfidati in una ricetta golosa anche se decisamente calorica. Il risultato di queste challenge sono generalmente migliaia di video che mettono in gioco gli utenti nella preparazione di piatti di ogni genere.

Dai consigli di bellezza alla salute, passando per i contenuti comici ed educativi, TikTok offre contenuti che intrattengono e informano giovani e meno giovani in un modo difficile da comprendere per chi è abituato ad altri mezzi di comunicazione, ma non necessariamente dannoso o pericoloso. Si tratta insomma di una piattaforma decisamente più complessa rispetto a come è stata dipinta (peraltro partendo da informazioni inaccurate) nelle ultime settimane.

Detto ciò l'app resta inadatta ai bambini per più motivi. Il primo è che di quando in quando sfide pericolose sono riuscite a filtrare tra i sistemi di moderazione della piattaforma – anche se per poco tempo: è il caso della Tide pod challenge nella quale gli utenti ingerivano capsule di detersivo. Il secondo è che alcuni contenuti, pur non facendo parte di vere e proprie sfide, potrebbero urtare la loro sensibilità oppure essere semplicemente inappropriati. È anche per questo del resto che i moderatori hanno incluso nella piattaforma un sistema di controllo degli accessi che però non è insormontabile; il controllo da parte dei genitori e di chi supervisiona l'utilizzo dei dispositivi resta fondamentale, così come un rapporto di dialogo costante e aperto con i ragazzi che invece hanno l'età giusta per utilizzare l'app.