Un doppiatore ha svelato (per sbaglio) un personaggio di GTA 6

A cura di Lorena Rao

Grand Theft Auto VI, più comunemente noto come GTA 6, è ancora avvolto dal mistero. Attorno al prossimo capitolo di Rockstar Games gravitano diversi rumor privi di conferme, tra mappa di gioco simile a Fortnite, ambientazione contemporanea e protagonista femminile. Tuttavia l'ultimo post dell'attore e doppiatore Dave Jackson viene in soccorso per avere nuove informazioni. Di seguito, ecco cosa recitano le parole pubblicate da quest'ultimo su Facebook: "Allora… ho appena saputo dai produttori che è ufficiale: interpreterò il ruolo del capo della polizia CAPITANO McClaine nella nuova serie di Grand Theft Auto. Non ho avuto il coraggio di dire loro che non avevo davvero tempo per farlo! Haha! Sì…un giorno mi riposerò! Lo so! LO SO! haha! Seriamente, è un privilegio lavorare con un gruppo di persone così professionali e divertenti. Se siete dei gamer, restate sintonizzati…"

Nonostante la cura da parte di Rockstar Games di non far trapelare nulla su GTA 6 nel corso di questi mesi, è molto interessante notare un post del genere, che permette di venire a conoscenza del personaggio del Capitano McClaine. Eppure, a conti fatti, il titolo resta pieno di incognite. Riguardo l'uscita vi sono diverse ipotesi: alcuni insider si aspettano l'annuncio a fine 2021, mentre la pubblicazione sarà tra il 2022 e 2023. Altri ancora ipotizzano un rilascio sul mercato intorno al 2024. Infine vi è Tom Handerson, uno dei leaker più affidabili, che addirittura parla di un'uscita nel 2025. Nulla è certo finora.

Al contrario, il futuro di GTA 5 e GTA Online sembra florido. Il primo, uscito nel 2013 per PC, PlayStation 3 e Xbox 360, si appresta a esordire il prossimo 11 novembre su console next-gen, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La sua controparte multiplayer, GTA Online, registra ancora oggi picchi di centinaia di migliaia di utenti ogni giorno. Tutto ciò spiega la calma adottata da Rockstar Games per lo sviluppo GTA 6. Occorrerà dunque attendere per avere ulteriori informazioni, soprattutto ufficiali.