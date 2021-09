Vince il torneo di videogiochi e per festeggiare si sloga una spalla: l’incidente negli USA Il pro-player CakeAssault trionfa al torneo di Rivals of Aether. Succede però qualcosa di strano subito dopo la vittoria: il campione, galvanizzato dalla riuscita dell’impresa, comincia a saltare e a roteare le braccia, fino a quando non crolla per terra, contorcendosi dal dolore. Il motivo? Una slogatura della spalla causata dai festeggiamenti irruenti.

A cura di Lorena Rao

Dal 10 e al 12 settembre si è tenuto a Sandusky, Ohio, il Riptide, un gigantesco torneo dedicato ai videogiochi. Tra questi, oltre ai più noti Super Smash Bros. e Splatoon 2, figura anche Rivals of Aether, picchiaduro in pixel art. A trionfare in quest'ultima competizione è CakeAssault, pro-player del panorama esport, nonché tra i 50 giocatori più forti di Rivals of Aether. Succede però qualcosa di strano subito dopo la vittoria: il campione, galvanizzato dalla riuscita dell'impresa, comincia a saltare e a roteare le braccia, fino a quando non crolla per terra, contorcendosi dal dolore. Il motivo? Una slogatura della spalla causata dai festeggiamenti irruenti. La notizia è rimbalzata sui social e su alcuni siti specializzati, causando non poca ironia, specie sul profilo Twitter di CakeAssault, dispiaciuto per il fatto che la questione sia diventata memorabile per questo episodio e non per la sua vittoria, che aiuterebbe a dare popolarità al Riptide e soprattutto a Rivals of Aether.

Il titolo è una produzione di Dan Fornace, sviluppatore indipendente. Al lancio, risalente al 2017, è disponibile solo per PC, per poi arrivare nei mesi successivi pure su Xbox One. Infine, nel 2020, giunge pure su Nintendo Switch. Rivals of Aether nasce come sequel spirituale di Super Smash Land, una sorta di remake di Super Smash Bros. realizzato dalla community di fan. A differenza del popolare titolo di Nintendo, quello di Dan Fornace presenta maggiore profondità, grazie anche alla varietà di mosse dei singoli personaggi, legate ad abilità elementali, che alterano l'arena di combattimento. Per questa ragione, a cui si aggiunge la particolare estetica, Rivals of Aether è stato capace di crearsi una propria nicchia di appassionati. Per titoli del genere, tornei di grande portata come il Riptide sono ottime occasioni per ottenere popolarità e visibilità, ma l'assurdo episodio della spalla slogata di CakeAssault rischia di deviare l'attenzione.