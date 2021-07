Adesso in Fortnite puoi guidare una Ferrari 296 GTB Oltre all’arrivo di una Ferrari 296 GTB all’interno di Fortnite, la collaborazione tra Epic Games e Ferrari permette anche l’esordio di nuovi oggetti nel Negozio, acquistabili in bundle. Quest’ultimo include: il dorso decorativo Ferrari Turbo e i costumi Icona di Modena e Pilota di Maranello. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Epic Games ha avviato una nuova partnership per Fortnite, questa volta con la casa automobilistica Ferrari. Finalmente arriva la conferma ufficiale, dopo alcuni tweet tra le due aziende risalenti a mercoledì scorso. L'accordo permette l'arrivo della Ferrari 296 GTB all'interno di Fortnite. È la prima auto con licenza ad apparire nel popolare battle-royale di Epic Games.

Le auto non rappresentano una novità recente di Fortnite. Già da un anno ricoprono un ruolo importante nelle dinamiche competitive del battle-royale. Tuttavia i modelli disponibili sono parecchio generici (berlina, furgoncino e sportiva). Con la nuova collaborazione con Ferrari, Epic Games punta a portare all'interno del gioco le tipiche sensazioni di guidare una Ferrari 296 GTB, attraverso un'attenta riproduzione di suoni e caratteristiche dell'ibrida sportiva. Tale modello è già disponibile in Fortnite e permette di avviare alcuni nuovi incarichi per mettersi alla prova. Tra questi si citano:

Completa le prove a tempo sulla Ferrari

Raggiungi la velocità massima con una Ferrari

Guida una Ferrari nella Tempesta

La collaborazione permette anche l'esordio di nuovi oggetti nel Negozio, acquistabili attraverso il bundle Ferrari. Quest'ultimo include: costumi Icona di Modena e Pilota di Maranello, oltre al dorso decorativo Ferrari Turbo. Un'inaspettata novità che però dona maggiore originalità a Fortnite. Vero è che non si tratta dell'unico battle royale ad avere tra i suoi mezzi di trasporto auto con licenza. Ad esempio, PUGB: Mobile ha da poco accolto le automobili Tesla, tra cui il modello Y e la Tesla Semis a guida automatica. Tuttavia Fortnite – adesso nel pieno della Stagione 7 Invasione – continua a dare prova di grande apertura verso diversi aspetti del gioco: dalle skin tratte dal mondo reale ai crossover; dai concerti in-game alle incursioni dello sport. In ognuno di questi aspetti il battle-royale di Epic Games dimostra la volontà di voler costantemente stupire la propria community di giocatori e giocatrici.