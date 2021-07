Cosa c’è nelle tre Collector Edition fisiche di Among Us Among Us per console sarà disponibile non solo in formato fisico, ma avrà anche tre Collector Edition, grazie alla collaborazione con Maximum Games. Le tre edizioni, la cui pubblicazione è prevista per il prossimo 31 dicembre, sono già preordinabili. Di seguito tutti i dettagli sulle singole Collector Edition di Among Us.

A cura di Lorena Rao

C'è trepidazione per l'arrivo di Among Us su console. Dopo l'esordio – in formato digitale – su Nintendo Switch, si resta ancora in attesa di vedere sbarcare il titolo di Innersloth su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Rumor parlano di una possibile uscita il prossimo 31 agosto, ma occorre rispettare i tempi necessari al team di sviluppo prima di avere l'ufficialità. Tuttavia, a gran sorpresa, arriva una comunicazione a riguardo: Among Us per console sarà disponibile non solo in formato fisico, ma avrà anche tre Collector Edition, grazie alla collaborazione con Maximum Games. Di seguito tutti i dettagli sulle singole edizioni speciali. Si parte con la Crewmate Edition, preordinabile al prezzo di 29,99 dollari. Questa versione comprende le seguente caratteristiche:

Il gioco base Among Us e tutti gli oggetti DLC: skin Airship, Polus e MIRA HQ, insieme ai bundle Hamster Pet, Bedcrab

Pet, Brainslug Pet, Stickmin Pet e Mini Crewmate

Contenuti scaricabili esclusivi

Custodia lenticolare 3D

Foglio adesivo dell'impostore di Alyssa Herman

1 di 12 Schede di accesso olografiche speciali Mira HQ di Hannako Lambert

Poster della mappa di Skeld di Cannon Kissane

Codice riscattabile per 6 sfondi per PC/telefono di Amy Liu

La seconda Collector Edition di Among Us prende il nome di Impostor Edition, disponibile al prezzo di 49,99 dollari. Tale edizione include i contenuti sopramenzionati, più il cordino Crewmate vs Impostor di Hannako Lambert, il peluche viola da Crewmate di Hannako Lambert, la spilla Spinning Into Space Enamel Spinner di Cynthia Her e la scatola in edizione limitata. Infine, la terza Collector: la Ejected Edition, che ha un valore di 89,99 dollari. Quest'ultima comprende, oltre a quanto riportato finora, la coperta in pile Crewmate di Hannako Lambert, il berretto rosso da Impostore di Hannako Lambert e, anche in questo caso, la scatola in edizione limitata. Tutte e tre le Collector sono disponibili per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e console Xbox. Tali edizioni possono essere preordinate sul sito di Maximum Games. La loro uscita è prevista per il 31 dicembre 2021.