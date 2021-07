Among Us potrebbe arrivare su PlayStation ad agosto L’ipotesi arriva dall’account Twitter di PlayStationSize, secondo cui Among Us è stato aggiunto al database di PlayStation, mostrando la data 31 agosto 2021. Diverse voci del settore ritengono si tratti di un place-holder. Tuttavia la data fin troppo specifica lascia intatta l’ipotesi di vedere Among Us su PlayStation 4 e PlayStation 5 per fine agosto.

A cura di Lorena Rao

Secondo l'account Twitter di PlayStationSize, Among Us è stato aggiunto al database di PlayStation, mostrando la data 31 agosto 2021. Potrebbe essere un'indicazione sull'arrivo del titolo di Innersloth sulle console Sony? Diverse voci del settore ritengono si tratti di un place-holder, ossia un "segnaposto" provvisorio prima della pubblicazione definitiva. Tuttavia la data fin troppo specifica lascia intatta l'ipotesi di vedere Among Us su PlayStation 4 e PlayStation 5 per fine agosto. Anche perché il periodo coinciderebbe con le dichiarazioni rilasciate dal team di sviluppo, secondo le quali il titolo sarebbe arrivato sulle console Sony entro il 2021.

Vero è che recentemente i giovani membri di Innersloth hanno esternato un certo malessere dopo il successo improvviso di Among Us nel 2020. A causa delle richieste del mercato e della community gigantesca, il team si ritrova a essere schiacciato dal crunch e dalla sindrome di burnout. Di conseguenza, come accade ogni volta che si diffonde un rumor, è bene prendere l'ipotesi di PlayStationSize con la dovuta accortezza e non farsi prendere dal cosiddetto hype, cioè da grosse aspettative.

Among Us, titolo sulle deduzioni sociali sviluppato da Innersloth nel 2018, è diventato uno dei fenomeni videoludici più incredibili a partire dal 2020. Il titolo ha raggiunto quasi mezzo miliardo di utenti su smartphone a novembre 2020. In seguito all'enorme successo su PC e dispositivi mobile, Among Us è stato richiesto pure su console. Al momento è disponibile su Nintendo Switch, mentre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S resta ancora in attesa di pubblicazione.

A prescindere dalla data della release, la versione del gioco rivolta alle console Sony presenterà la skin in esclusiva di Ratchet & Clank, iconico duo nato con PlayStation 2, adesso ritornato in auge con il capitolo in esclusiva PlayStation 5 intitolato Rift Apart. Per quel che riguarda invece le console Microsoft, Among Us sarà disponibile tramite abbonamento su Xbox Game Pass, l'ottimo servizio mensile che mette a disposizione un catalogo digitale di titoli da scaricare in qualsiasi momento. In generale, Among Us per console supporterà il cross-play: questo vuol dire che si potrà giocare con i propri amici, indipendentemente dalla piattaforma di gioco utilizzata. Non resta che attendere la data, ma visto lo sfogo sopramenzionato del team di sviluppo, è consigliabile non avere eccessiva fretta.