Le piattaforme video digitali come YouTube e Twitch hanno dato la possibilità a diverse persone di ottenere una notorietà da vere e proprie star. Milioni di utenti si riversano su queste piattaforme per vedere l'ultimo contenuto della celebrità web preferita, per poi continuarla a seguire attraverso Instagram e gli altri canali social. Numeri giganteschi che però possono avere un grosso impatto sulla privacy, difficile da gestire dal singolo o singola content creator. Ciò spiega perché alcuni di loro hanno scelto la via dell'anonimato, rinunciando a mostrare il proprio viso. Tra i più chiacchierati del momento c'è Corpse Husband, personalità del web e rapper la cui reale identità resta sconosciuta da anni. Il punto di forza dei suoi video è la voce particolarmente bassa e profonda, che lo rende subito riconoscibile. Il suo simbolo invece è il volto di un ragazzo coperto in parte dalla tipica maschera da coniglio tratta dal film Donnie Darko.

Il successo di Corpse Husband

La carriera da content creator di Corpse Husband comincia nel 2015 su YouTube con un canale dedicato a storie dell'orrore animate, narrate dalla sua inconfondibile voce. Il passaggio alla notorietà avviene dopo cinque anni, a giugno 2020, quando pubblica il brano musicale "Miss You!", arrivato al 31° posto nella categoria Rock/Alt di Billboard. È però con l'uscita del videogioco sulle deduzioni sociali, Among Us, che la sua popolarità subisce una grande accelerazione. Le partite commentate dalla sua voce ottengono largo seguito tra il pubblico in streaming. Altri content creator lo notano: nascono quindi collaborazioni con Pokimane e Disguised Toast. Partecipa persino alla live su Among Us con Alexandria Ocasio-Cortez, rappresentante del partito democratico statunitense. Anche TikTok si rivela un ottimo strumento per Corpse Husband, dove pubblica contenuti sempre relativi ad Among Us. La sua voce resta comunque la protagonista principale. Ad oggi il suo account su TikTok conta 602 mila follower, mentre il suo canale YouTube 7,24 milioni di iscrizioni. Numeri in parte dovuti anche alla situazione nata dalla pandemia globale di Sars-Cov- 2, che vede le persone costrette a casa, soprattutto giovani, a trovare sfogo su internet.

La persona dietro Corpse Husband

Infatti, fan di Corpse Husband sono soprattutto loro: gli adolescenti. Lo dimostrano i contenuti video, ma soprattutto le tematiche delle sue canzoni, che si riferiscono al mondo del web, al senso di inadeguatezza e solitudine. Oltre al già citato "Miss You!", lo youtuber è autore e cantante di brani di successo nel panorama dell'internet come "E-Girls Are Ruining My Life!", in collaborazione con il rapper Savage Ga$p, e il più recente "agoraphobia". Quest'ultimo singolo raccoglie il disagio sociale provato da Corpse Husband, che vive in casa, in isolamento. Nonostante la sua identità resti sconosciuta, è possibile avere informazioni sulle sue condizioni di vita. Di lui quindi si sa che è californiano classe 1997 e che sin dalla nascita soffre di fibromialgia e di reflusso gastro-esofageo. È quest'ultimo disagio ad aver causato l'abbassamento della voce, da lui usato come tratto distintivo. La sua vita privata spiega la scelta dell'anonimato, nonostante la celebrità raggiunta. Ma Corpse Husband non è l'unico youtuber la cui identità resta ignota. Negli Stati Uniti il fenomeno sta prendendo piede anche tra le altre personalità di internet oggi di spessore, come SwaggerSouls e BlackySpeakz.