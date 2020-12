Un nuovo supereroe fa il suo ingresso in Fortnite. Si tratta di Black Panther, personaggio Marvel tornato alla ribalta del grande pubblico con l'omonimo film del 2018, con protagonista il compianto Chadwick Boseman. Tornando al battle royale di Epic Games, Black Panther non è l'unico personaggio a tema superereoi: ci sono anche Captain Marvel e Taskmaster. I tre fanno parte del pacchetto Marvel: Regalità e Guerrieri. Ecco tutti i dettagli del nuovo bundle, ripresi dal blog ufficiale di Epic Games:

Black Panther

Costume Black Panther con lo stile Caricato cineticamente

Piccone doppio Pugnali in vibranio

Deltaplano Cavalcacieli di Wakanda

Dorso decorativo Mantello del re con la variante di stile Caricato cineticamente

Captain Marvel

Costume Captain Marvel con la variante di stile Potenziata

Piccone Bastone alpha

Deltaplano Il potere di Mar-Vell

Dorso decorativo Dorso da Kree con lo stile Potenziato

Taskmaster

Costume Taskmaster

Dorso decorativo Scudo del mutaforma

Piccone Spada dell'imitatore

È possibile acquistare il pacchetto Marvel: Regalità e Guerrieri al prezzo di 24,99 euro. L'arrivo di Black Panther in Fortnite era nell'aria in seguito all'evento a tempo indetto ieri, 21 dicembre, da Epic Games. Tale evento permette di ottenere gratuitamente l'emote Wakanda, il saluto diventato iconico soprattutto in seguito all'uscita del film Marvel sopramenzionato. In generale, oltre a Black Panther, Captain Marvel e Taskmaster, è da diverse settimane che il mondo di Fornite si arricchisce di personaggi combattenti, tratti da altri immaginari pop. Ciò è legato al concept della Stagione 5 del Capitolo 2, Punto Zero, che vede l'arrivo di diversi eroi di altrettante diverse realtà, giunti per aiutare gli abitanti dell'isola. Con il Pass Battaglia si può giocare nei panni del Mandaloriano accompagnato da Baby Yoda, tratti dalla serie tv di successo The Mandalorian. Vi è poi Kratos, eroe di God of War ripreso dal videogioco esclusiva PlayStation; Master Chief, simbolo di Halo, nota serie videoludica di Xbox; infine Daryl Dixon e Michonne, della serie tv post-apocalittica The Walking Dead.