Come scaricare i nuovi adesivi di WhatsApp dedicati a Billie Eilish Contenuti in un nuovo pacchetto speciale, gli sticker sono a disposizione di tutti gli utenti del servizio di messaggistica istantanea più usato al mondo e, oltre a ritrarre la famosa cantante, sono anche animati. Ecco come scaricarli.

A cura di Marco Paretti

In questi giorni è uscito l'atteso nuovo album di Billie Eilish chiamato Happier Than Ever e, per l'occasione, WhatsApp ha lanciato nuovi adesivi dedicati proprio alla cantante americana. Contenuti in un nuovo pacchetto speciale, gli sticker sono a disposizione di tutti gli utenti del servizio di messaggistica istantanea più usato al mondo e, oltre a ritrarre la famosa cantante, sono anche animati. Il pacchetto, chiamato Happier Than Ever, è stato pubblicato dalla stessa WhatsApp ed è quindi ufficialmente associato alla Eilish.

Rispetto agli altri adesivi di WhatsApp, però, quelli di Billie Eilish non si possono ottenere direttamente dall'applicazione di messaggistica. Al contrario, vanno ottenuti cliccando su uno speciale link. Per poter accedere agli sticker, quindi, vi basterà cliccare su questo link dal vostro smartphone: in questo modo vi si aprirà l'applicazione e vi sarà chiesto di scaricare il pacchetto dal peso di 1,2 MB. Una volta fatto, troverete gli adesivi di Billie Eilish tra quelli disponibili nell'app, semplicemente cliccando l'apposito tasto dedicato agli sticker.

WhatsApp lancia questi pacchetti di sticker a ritmi regolari e spesso in collaborazione con aziende e artisti, come in questo caso. Possono essere disegnati ispirandosi a festival musicali o a pop star famose, oppure possono fare riferimento a importanti campagne sociali come quella di vaccinazione sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra quelli lanciati quest'anno su WhatsApp troviamo gli adesivi dell'Earth Day, la Giornata Internazionale della Terra, e del Ramadan. Nel caso di Billie Eilish, il pacchetto arriva a pochi giorni dal lancio del nuovo album e del video musicale di Happier Than Ever, che ad oggi ha raccolto 10 milioni di visualizzazioni su YouTube.