Su WhatsApp negli ultimi tempi gli sviluppatori di Facebook hanno introdotto veramente molte novità. Il tema scuro, la possibilità di scoprire quanti messaggi si sono inviati e ricevuti, oppure molte impostazioni volte a migliorare la privacy nell'utilizzo della piattaforma. Ma in quanti, realmente, le sfruttano tutte?

Perché sì, è vero, data la loro rilevanza alcune novità introdotte nell'app sono subito state accolte da un gran numero di utenti, ma esistono tanti piccoli trucchi di WhatsApp che in pochi utilizzano ma che, al contempo, potrebbero risultare molto utili per migliorare l'esperienza utente.

E la possibilità di poter inviare i messaggi WhatsApp più velocemente ed accedere in maniera più diretta alle chat con i propri contatti preferiti è una di quelle funzionalità disponibili da tempo nell'applicazione per Android ed iOS, ma che in pochi utilizzano.

Come inviare i messaggi WhatsApp più velocemente su iPhone

Il trucco per poter inviare i messaggi WhatsApp più velocemente ed accedere in maniera più diretta alle chat con i propri contatti preferiti su iPhone, consiste nell'utilizzo dei widget di iOS. Da tempo il colosso di Cupertino ha introdotto questa funzione aggiuntiva al suo sistema operativo, e sono molte le applicazioni che hanno iniziato a sfruttarlo. Tra queste c'è anche WhatsApp, che permette l'aggiunta dei collegamenti veloci alle chat proprio nei widget di iOS.

Per farlo sarà necessario entrare nella schermata dei widget con uno swipe verso destra nella schermata home, scorrere fino in basso e selezionare la voce Modifica, posta all'estremità inferiore della schermata.

A questo punto si aprirà un nuovo menu, nel quale basterà selezionare la voce WhatsApp: sarà quindi aggiunto il widget e si potrà accedere alle proprie chat preferite direttamente dalla schermata di iOS.

Come inviare i messaggi WhatsApp più velocemente su Android

E se su iPhone la possibilità è solo una, su Android esistono due modalità per inviare i messaggi più velocemente su WhatsApp. La prima riguarda le singole chat, la seconda l'intera applicazione. Ma andiamo con ordine.

Per accedere più velocemente alle proprie chat preferite di WhatsApp su Android, è possibile aggiungere un collegamento alla schermata home di ogni conversazione. Per farlo sarà necessario aprire la chat interessata, selezionare i tre puntini in alto a destra e scegliere la voce Altro. A questo punto, selezionando Aggiungi collegamento, comparirà una icona nella schermata home di Android che, selezionata, porterà direttamente a quella specifica chat.

La seconda modalità invece, si può sfruttare tramite i widget di Android. Entrando nelle impostazioni della schermata home del sistema operativo di Google e selezionando la voce Widget, si accederà ad un menu di funzioni aggiuntive nel quale bisognerà scorrere e cercare proprio quello relativo a WhatsApp.

Aggiungo il widget di WhatsApp alla schermata home di Android, si potrà accedere con più velocità all'applicazione e vedere quali sono i messaggi ricevuti ma non ancora letti.