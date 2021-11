Ecco quali sono i campioni di League of Legends che compaiono nella serie Netflix Arcane Arcane è la nuova serie animata approdata su Netflix dedicata al mondo di League of Legends. Un mix tra elementi nuovi e conosciuti, godibile anche per chi con il gioco di Riot Games ha poco a che fare. Vi sono tuttavia alcuni rimandi per i fan di vecchia data di League of Legends, come i nove campioni tratti dal gioco, nella serie presenti come bambini o giovani ambiziosi. Ecco chi sono.

A cura di Lorena Rao

Arcane, la nuova serie targata Riot Games dedicata al mondo di League of Legends (LoL), ha finalmente fatto il suo esordio su Netflix. Almeno, i primi tre episodi su nove. Tanto basta per capire quali sono i campioni tratti dal MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) più popolare del panorama videoludico. Prima però di addentrarsi nella scoperta dei personaggi, è bene spiegare nel dettaglio cosa è Arcane.

Creata da Alex Yee (Creative Designer) e Christian Linke (Creative Director), la serie animata punta ad estendere l'ecosistema League of Legends attraverso una storia dedicata agli squilibri di Piltover, città divisa a metà tra la superficie abitata dall'élite della società e i bassifondi governati da reietti. Una approfondimento della lore, o meglio, della storia del mondo di League of Legends, tramite dei focus inediti sul passato di alcuni personaggi. Tutto ciò rende la serie molto godibile sia per fan di vecchia data sia soprattutto per chi con il gioco di Riot Games ha poco a che fare. Il merito va specialmente a un comparto tecnico (visivo e sonoro) davvero superbo. Tra le altre cose, la sigla è curata dagli Imagine Dragons. Fatte queste precisioni, andiamo a scovare i campioni di League of Legends presenti in Arcane.

I personaggi di League of Legends in Arcane

I primi tre episodi di Arcane sono dedicati al giovane duo composto da Jinx e Vi. La prima è ancora una bambina, nota col soprannome "Powder", lontana dalla donna caotica, esplosiva e irriverente conosciuta in League of Legends. La si riconosce subito grazie alla caratteristica chioma blu e agli occhioni espressivi. Quanto a Vi, in Arcane è un'adolescente in cerca di riscatto. Il rapporto tra le due fa da fulcro principale al primo arco narrativo della serie. A dargli manforte nei bassifondi vi è Ekko, qui giovanissimo ma già incredibilmente furbo.

Altro personaggio cardine di Arcane tratto da League of Legends è Jayce, nella serie presentato come un giovane studioso sognatore, il cui obiettivo è la combinazione tra scienza, tecnologia e magia Hextech. Una grande ambizione che però non è ben vista dalla comunità di Piltover. L'unico a dargli fiducia sembra essere Viktor, apprendista di Heimerdinger (altro personaggio di LoL). A differenza di come compare nel MOBA di Riot Games, Viktor ha ancora sembianze umane.

Accanto ai personaggi finora citati vi sono una serie di comparse tratte da League of Legends che, con molta probabilità, otterranno maggiore spazio nei prossimi episodi di Arcane. Già la seconda puntata permette di conoscere le origini della famiglia di Caitlyn, anche lei presente in versione bambina. Vi sono poi vere e proprie apparizioni, come Ryze, anch'egli presente nella seconda puntata grazie a un flashback sul passato di Jayce e la madre. Compare invece per pochi secondi della prima puntata una versione più giovane di Singed. Sembra lavori al fianco di Silco, personaggio inedito che ha il ruolo di cattivo della serie.

Arcane si presenta come un mix tra elementi nuovi e conosciuti che al momento funziona per il pubblico di Netflix. Per scoprire i nuovi risvolti della serie, basta attendere il prossimo 13 novembre, giorno in cui verranno rilasciati i nuovi episodi, che estenderanno quanto riportato finora.