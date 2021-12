Epic Games regalerà un videogioco al giorno in vista di Natale: ecco come averli Dal 16 dicembre al 30 dicembre 2021, lo store offrirà un videogioco gratis al giorno, per un totale di 15. Di seguito i dettagli per poter partecipare all’iniziativa di Epic Games.

A cura di Lorena Rao

Epic Games Store, piattaforma digitale della nota software house dietro Fortnite, si prepara a una sorta di calendario dell'avvento a tema videoludico: dal 16 dicembre al 30 dicembre 2021, lo store offrirà un videogioco gratis al giorno, per un totale di 15. A differenza del servizio Xbox Game Pass, che prevede la sottoscrizione a un abbonamento mensile per accedere alla libreria digitale di titoli, l'iniziativa di Epic Games non implica alcun costo. Basta crearsi un account per accedere allo store e ottenere in regalo il videogioco del giorno. Il primo messo a disposizione dovrebbe essere Shenmue III, terzo capitolo dell'iconica serie di SEGA.

Leggi anche Naruto su Fortnite sembra realtà: ecco gli indizi sul ninja di Kishimoto

La notizia al momento non è del tutto ufficiale, ma proviene da Dealabs Billbill-Kun, utente dimostratosi affidabile per aver divulgato la lista di videogiochi in regalo col PlayStation Plus di settembre, ottobre, novembre e dicembre, oltre ai titoli Xbox Live Games di dicembre. Epic Games ha solamente comunicato che il 16 dicembre metterà in regalo un "gioco misterioso". Al di là dell'affidabilità di Dealabs, non è la prima volta che la software house dà il via a un'iniziativa del genere: durante il periodo di Natale del 2020, lo store ha ospitato 15 giochi gratuiti, mentre durante le vacanze natalizie del 2019 i giochi in regalo sono stati 12. Di conseguenza, il leak dell'utente sembra attendibile. Si attendono comunque nuove dichiarazioni ufficiali da parte di Epic Games.

Di recente la software house è stata impegnata con l'esordio del Capitolo 3 di Fortnite. Dopo un'epica lotta finale contro la Regina di Cubi, il mondo di gioco si è trasformato ancora per dare inizio a una nuova fase dell'ecosistema del battle-royale. Tale fase prende il nome di Sottosopra e vuole essere un punto di incontro tra nuovi giocatori e fan di lunga data. Personaggio chiave di questa prima stagione del Capitolo 3 è Spiderman, il celebre eroe Marvel. Anche in questa fase i crossover continuano a fare da fulcro centrale in Fortnite.