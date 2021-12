È l’ora di Halo Infinite: tutto quello che devi sapere sul gioco del momento Halo Infinite, titolo sviluppato da 343 Industries, segna il ritorno di una vera e propria icona videoludica, nata vent’anni fa in assoluta sinergia con l’ecosistema Xbox.

A cura di Lorena Rao

E finalmente venne il giorno di Halo Infinite, capitolo d'esordio di Master Chief sulle console next-gen di Microsoft, ossia Xbox Series X|S. Dopo la beta della modalità multiplayer disponibile già dal 15 novembre scorso, oggi è la volta del lancio definitivo di gioco, inclusa la campagna. Si tratta di un grande momento per il settore e per il pubblico di appassionati: il titolo sviluppato da 343 Industries segna il ritorno di una vera e propria icona videoludica, nata vent'anni fa in assoluta sinergia con l'ecosistema Xbox. Questa volta lo Spartan sarà impegnato a strappare Zeta Halo dalle mani degli Esiliati e a scoprire il destino di Cortana, dando continuità narrativa agli intrecci visti in Halo 4 e in Halo Wars 2. Il tutto in una struttura di gioco open world.

Dove si può giocare a Halo Infinite

Come riportato dal team di sviluppo, la campagna di Halo Infinite pesa 29 GB, a cui si aggiungono i 25,9 GB della modalità multiplayer, più componenti aggiuntivi di varie dimensioni. Servono circa 75 GB liberi sulla propria piattaforma di gioco. Una quantità non troppo massiccia, considerati titoli simili come Call of Duty Warzone, che ne richiede centinaia. È inoltre importante precisare che Halo Infinite, pur essendo un'esclusiva di Xbox Series X|S, è disponibile pure su Xbox One, PC e su tutti i dispositivi dotati di connessione. Ciò è possibile su questi ultimi grazie a Xbox Cloud Gaming, servizio che consente di giocare in streaming su qualsiasi piattaforma senza dover utilizzare un hardware per processare il gioco, che viene riprodotto su una macchina in remoto.

A proposito di servizi Microsoft, Halo Infinite è disponibile a partire dal lancio, senza alcun costo aggiuntivo, a chi è iscritto a Xbox Game Pass, l'abbonamento mensile di 12,99 euro che mette a disposizione una libreria digitale contenente oltre cento giochi, tra esclusive, titoli multipiattaforma, vecchie glorie del passato e nuove uscite, come Halo Infinite. Per chi ha interesse solo verso la campagna, può comunque acquistarla separatamente al prezzo di 69,99 euro. La modalità multiplayer è invece disponibile gratuitamente, secondo le dinamiche del free-to-play. Con il lancio di quest'oggi, la beta lascia spazio alla versione definitiva.

Leggi anche Come sapere se il tuo smartphone toglierà da solo l'ora legale

Le premesse

Sul fronte critica e accoglienza, Halo Infinite gode di ottima salute. Su Metacritic, noto aggregatori di voti del settore videoludico, il gioco ha una media di 87 per l'edizione Xbox Series X e 82 per l'edizione PC. Anche gran parte dell'utenza ha reagito con grande entusiasmo al lancio a sorpresa della beta e alle prime impressione rilasciate. Tuttavia, vi è pure una parte di pubblico che non ha accettato alcune introduzioni, come il Battle Pass e il sistema di progressione, dando inizio a diverse lamentele, sfociate in seguito anche in attacchi e minacce di morte ai membri di 343 Industries. Una minoranza pericolosamente rumorosa, che rischia di rovinare uno dei ritorni più attesi del panorama videoludico.