Ora sappiamo come sarà Caldera, la nuova mappa di Call of Duty Warzone Pacific Nuova mappa Caldera, una quarantina di armi da fuoco principali e due inedite playlist: ecco tutti i dettagli sui contenuti che arriveranno con la Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific.

A cura di Lorena Rao

Ormai Verdansk ha i giorni contati: il prossimo 9 dicembre Call of Duty Warzone aggiungerà Pacific al suo nome e ospiterà una nuova mappa, Caldera. Tutto questo per aprire ufficialmente le danze della Stagione 1, chiamata Vulcan. Un importante cambiamento che in un certo senso stravolgerà lo sparatutto battle-royale di Activision, che per l'occasione si ispirerà alla Seconda Guerra mondiale di Call of Duty Vanguard. Non a caso, chi ha già acquistato l'ultimo capitolo della serie, potrà accedere ai contenuti di Call of Duty Warzone Pacific un giorno prima rispetto a quello previsto, ossia l'8 dicembre.

Data la vicinanza con il grande giorno, Activision ha condiviso nuovi dettagli su Caldera, tra immagini, informazioni e persino un trailer. Riguardo la mappa in sé, sarà leggermente più grande di Verdansk e presenterà una conformazione territoriale molto più variegata, tra spiagge, zone rocciose e parti dominate da una natura lussureggiante e rigogliosa. Entrando più nel dettaglio, Caldera sarà composta da 15 aree, tutte più o meno ampie. Di loro si conosce già il nome: Arsenal, Docks, Runway, Ruins, Mines, Peak, Beachead, Village, Lagoon, Airfield, Fields, Sub Pen, Power Plant, Capital e Resort.

La Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific porterà con sé circa 40 armi da fuoco principali, di cui due provenienti dal Battle Pass. Ciascuna di esse, basate come detto prima al contesto storico della Seconda Guerra mondiale, potrà essere personalizzata grazie alle mimetiche sbloccabili e agli accessori dell'armaiolo, per un massimo di 10 inseriti. A tutto questo si aggiungono i circa 12 operatori S.O.T.F. 002-005, che arriveranno nel corso della stagione. Novità in arrivo anche per quel che riguarda le playlist: quella di Caldera prenderà il nome di Vanguard Royale e comprenderà le armi tratte da Call of Duty Vanguard, nuovi veicoli, duelli aerei, eventi e molto altro ancora. La playlist Rebirth Island permetterà invece di giocare sull'omonima mappa.

Infine, previste novità anche sul fronte delle dinamiche di gioco: ad esempio, chi vincerà nel Gulag tornerà in campo con l'equipaggiamento attraverso il quale ha vinto la sfida. Non mancherà nemmeno un nuovo sistema per combattere il cheating. Insomma, Call of Duty Warzone Pacific si appresta a stupire la propria community con una serie di novità e contenuti, fondamentali per dare nuova linfa vitale al battle-royale targato Activision e Raven Software.