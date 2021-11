Tutti i segreti di Caldera, la nuova mappa di Call of Duty Warzone Pacific Il prossimo 8 dicembre la canonica Verdansk lascerà il posto a Caldera, nuova mappa di gioco che porterà con sé diverse novità all’interno del free-to-play di Activision.

Call of Duty Warzone si prepara a grandi cambiamenti. Il prossimo 8 dicembre, in concomitanza con il lancio della prima stagione del multiplayer di Call of Duty: Vanguard, la canonica Verdansk lascerà il posto a Caldera, nuova mappa di gioco che porterà con sé diverse novità all'interno del free-to-play di Activision, che per l'occasione cambierà nome e diventerà Call of Duty Warzone Pacific. Sebbene le dimensioni siano quasi simili, le due mappe di gioco sono molto diverse tra loro, a partire dalla varietà ambientale: addio quindi agli edifici devastati dalla guerra di Verdansk, per accogliere i paesaggi vibranti di Caldera, in cui domina una natura lussureggiante e variegata.

In base a quanto annunciato lo scorso settembre da Amos Hodge, creative director del team di sviluppo Raven Software, l'isola sarà caratterizzata da diverse ambientazioni, che vanno da spiagge splendenti e foreste rigogliose, passando per terreni rocciosi, fino ad arrivare a luoghi misteriosi. A cambiare tra Verdansk e Caldera sarà pure la prospettiva storica, perché Call of Duty Warzone Pacific riprenderà la Seconda guerra mondiale vista in Vanguard.

Riguardo ai punti di interesse della nuova mappa, grazie al tweet di Pelle Sjonell, capo creativo di Activision, è possibile intravederne oltre duecento. Tra questi, Owen S. Good di Polygon ha individuato, a partire da nord-ovest e proseguendo in senso orario:

Strutture Antiche

Cantiere Navale

Banchine per la lavorazione del minerale

Difese da spiaggia

Base sottomarina

Capitale della città

Aeroporto

Villaggio di pescatori

Al centro invece si trovano:

Fattorie

Miniere di fosforo

Vulcano

Passando ad altri dettagli, Call of Duty Warzone Pacific permetterà di integrare progressi, oggetti e operatori sbloccati su Black Ops Cold War e su Modern Warfare, lasciando invariati progressione incrociata e prestigio stagionale. Solo il grado militare vedrà un ripristino al livello 1 in tutti i titoli menzionati, ma ciò vale solo per i punti XP. Anche i veicoli originali dell'era Verdansk – inclusi gli ATV e altri mezzi di trasporto – verranno trasferiti nelle playlist di Warzone Pacific. Infine, si segnala anche un nuovo sistema anti-cheat, volto ad arginare una delle principali problematicità del multiplayer di Call of Duty e più in generale del videogioco competitivo online.