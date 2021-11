Il videogioco di Peppa Pig ha voti più alti di Far Cry 6, Battlefield 2042 e GTA Trilogy Su Metacritic, il voto utenti per l’edizione PlayStation 4 si attesta sull’8,5. Un risultato che supera nettamente quello dei tre big sopra, anche se messi insieme.

A cura di Lorena Rao

Con l'avvicinarsi del Natale, aumentano le uscite di titoli videoludici. Ciò spiega il recente arrivo sul mercato di giochi di spessore come Far Cry 6 di Ubisoft, Battlefield 2042 di Electronic Arts e GTA Trilogy di Rockstar Games. Tuttavia, nonostante i nomi altisonanti, il risultato non è dei migliori per gli utenti, specie su Metacritic, l'aggregatore di voti riservato ai videogiochi. Ecco nel dettaglio che votazioni presentano i tre titoli sopramenzionati per le versioni PlayStation 4 o PlayStation 5:

Far Cry 6 – media voti utenza: 4,6

Battlefield 2042 – media voti utenza: 2,0

GTA Trilogy – media voti: utenza: 0,7

Un'accoglienza dunque impietosa, derivata dallo stato tecnico imbarazzante in cui versano i tre giochi, soprattutto Battlefield 2042 e GTA Trilogy. A stupire però è il sorpasso di un titolo inaspettato, riservato a piccini e piccine. Tale titolo è La mia amica Peppa Pig, gioco tratto dal celebre cartone animato, pubblicato da Bandai-Namco. Su Metacritic, il voto utenti per l'edizione PlayStation 4 si attesta sull'8,5. Un risultato che supera nettamente quello dei tre big sopra, anche se messi insieme.

Sia chiaro che tale discorso si riferisce esclusivamente al voto degli utenti. Lato stampa, Far Cry 6 ha 74, Battlefield 2042 68 e GTA Trilogy 52. Non parliamo di voti lusinghieri, tuttavia non siamo nemmeno al livello dei voti degli utenti, che testimoniano rabbia e delusione per lo stato in cui i tre giochi sono stati lanciati sul mercato. Nel caso specifico di Battlefield 2042, si tratta di uno dei videogiochi peggio recensiti pure su Steam, a causa di numerosi bug, glitch e contenuti mancanti.

Non si richiede però la totale oggettività dal voto dell'utenza, considerando la pratica diffusa su Metacritic del review bombing, ossia la pioggia di votazioni negative su un determinato titolo per motivi di disaccordo o antipatia. Un po' come accaduto a The Last of Us Parte II, acclamato dalla critica ma bersagliato da una fetta d'utenza reazionaria, contraria all'inclusività, alle tematiche LGBTQ+ e all'apertura del videogioco verso nuovi tipi di rappresentazioni. Il tutto al day-one, senza quindi alcuna possibilità di aver giocato e terminato il titolo di Naughty Dog. Nel caso però dei tre giochi più volte menzionati sopra, la rabbia è rivolta alle numerose brutture tecniche presenti. È bene quindi differenziare i singoli casi quando si verificano situazioni del genere per dare credibilità al voto degli utenti.