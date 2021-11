Battlefield 2042 è uno dei videogiochi con più recensioni negative nella storia di Steam I motivi di tale accoglienza derivano dal lancio sbrigativo di Battlefield 2042, che ha messo in evidenza tutte le lacune del titolo, tra bug, veicoli rotti, hitbox imprecise, prestazioni titubanti su PC, pochezza di armi e molto altro ancora.

A cura di Lorena Rao

Si tratta di un gran periodo per i videogiochi FPS (First Person Shooter): tra Call of Duty: Vanguard e Battlefield 2042, il genere sparattutto sta monopolizzando l'autunno 2021. Eppure non è tutto rose e fiori: l'ultimo capitolo di Call of Duty rappresenta il lancio meno riuscito della serie di Activision negli ultimi quattordici anni, mentre lo sparatutto targato DICE ed Electronic Arts è uno dei titoli con più recensioni negative nella storia di Steam. Secondo quanto riportato su Forbes, Battlefield 2042 occupa l'ottavo posto nella top 10 dei videogiochi peggio recensiti nella piattaforma digitale dedicata al gaming su PC, con oltre 29.000 pareri sfavorevoli raccolti. Ecco la classifica nel dettaglio, guidata da eFootball 2022 di Konami:

eFootball 2022 – Media voti: 1.25 Flatout 3: Chaos and Destruction – Media voti: 1.55 Uriel’s Chasm – Media voti: 1. 73 Kinetic Void – Media voti: 1.83 Spacebase DF-9 – Media voti: 1.86 Identity – Media voti: 2.17 GASP – Media voti: 2.26 Battlefield 2042 – Media voti: 2.33

RollerCoaster Tycoon World – Media voti: 2.46 Godus – Media voti: 2.53

I motivi di tale accoglienza derivano dal lancio sbrigativo di Battlefield 2042, che ha messo in evidenza tutte le lacune del titolo, tra bug, veicoli rotti, hitbox imprecise, prestazioni titubanti su PC, pochezza di armi e molto altro ancora. Su Reddit gli utenti hanno creato una lista che raccoglie tutte le problematiche incontrate. Una quantità non accettabile per un titolo che ha comunque avuto una patch correttiva al lancio. Tutto ciò spiega la rabbia degli utenti riversatasi su Steam.

Il futuro di Battlefield 2042 resta molto incerto. Al momento DICE ed Electronics Arts sono al lavoro per correggere i bug e altri errori tecnici, ma il problema principale resta la scarsezza di contenuti, che non può risolversi nell'immediato. Allo stato attuale, il titolo non doveva essere pubblicato. Tale episodio mette in evidenza le condizioni massacranti dello sviluppo videoludico, costretto a rispettare tempistiche insane per ragioni di mercato. Un po' come accaduto con Cyberpunk 2077. A tutto questo si aggiunge il rilascio della beta del multiplayer di Halo Infinite, altro importante sparatutto in arrivo il prossimo 8 dicembre, che rende ancora più competitivo il panorama FPS per Battlefield 2042.