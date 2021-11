Tra qualche giorno finirà il Capitolo 2 di Fortnite: ecco l’evento che darà inizio alla prossima era Il prossimo 4 dicembre giocatori e giocatrici dovranno affrontare un’ultima volta la Regina del Cubo. Ecco cosa c’è da sapere su “The End”, l’evento di Fortnite che darà inizio al Capitolo 3.

A cura di Lorena Rao

Con dicembre alle porte, Fortnite si appresta a concludere non l'attuale stagione in corso, Al Cubo, ma l'intero Capitolo 2. Lo farà con un evento che Epic Games definisce "climatico" e che prende il nome di "The End", la fine. Il prossimo 4 dicembre, alle ore 22:00 italiane, giocatori e giocatrici dovranno affrontare un'ultima volta la Regina del Cubo per cercare di salvare l'isola dal suo potere distruttivo. Entrando più nel dettaglio, The End sarà un evento unico dalla durata di trenta minuti, in cui riunirsi in grandi squadre da 16 utenti. Data l'unicità dell'iniziativa, non saranno disponibili i replay, per cui deve essere una premura personale quella di effettuare registrazioni delle proprie giocate. Persino la playlist dedicata non verrà riavviata. Questo perché al termine di The End, sarà la volta del Capitolo 3.

Occorre precisare che Al Cubo finirà un giorno prima rispetto all'evento, per cui è bene completare tutte le missioni per goderne al meglio. Tra l'altro, se si portano a termine prima della conclusione di stagione, si riceveranno 225.000 punti XP come ricompensa. In generale, Epic Games consiglia di dare priorità ai seguenti incarichi:

Completare le missioni Pagina 1 e 2 della Regina del Cubo

Raccogliere bottiglie di colore e inchiostro arcobaleno per sbloccare gli stili di pesce Toona

Scambiare le Battle Star rimanenti in cambio di ricompense

Nel caso in cui venisse difficile portare a termine le missioni sopramenzionate, nessuna paura: i pacchetti missioni, come Drift, verranno trasferiti in occasione della prossima stagione. A differenza di quanto accaduto nel 2019 con l'evento a sorpresa del buco nero, Epic Games ha rilasciato diverse informazioni su The End, anche se poche legate al futuro Capitolo 3, di cui si sa veramente poco. Sicuramente ci si aspetta un nuovo stravolgimento, soprattutto per quel che riguarda la mappa.

C'è grande attesa per questo evento di Fortnite, titolo che nel corso delle ultime stagioni ha esteso ulteriormente la sua popolarità. Il merito è dell'ecosistema costruito in questi mesi, con crossover particolari (l'ultimo è con Naruto), iniziative virtuali di grande spessore (visite museali e concerti) e collaborazioni con aziende, come il caso di Ferrari e Balenciaga. Non resta dunque che prepararsi alla "fine" per aspettarsi un nuovo inizio all'interno del celebre battle-royale di Epic Games.