Fortnite vuole diventare una “piazza” virtuale: cos’è la modalità Mondi in Festa

A cura di Lorena Rao

A pochi giorni dall‘evento finale del Capitolo 2, Fortnite inaugura Mondi in Festa, modalità incentrata sulla socializzazione tra gli utenti. Niente assalti né raffiche di proiettili: solo mini-giochi, relax e divertimento per creare nuove amicizie all'interno di uno dei videogiochi più sperimentali che il panorama videoludico abbia mai visto. Per adesso Mondi in Festa presenta due isole, create da fivewalnut e TreyJTH, due membri della community di Fortnite. La prima è una sorta di parco divertimenti e prende il nome di Noceto Faceto, la seconda invece ricorda più un locale notturno e si chiama Salotto Nottambulo. Ecco i rispettivi codici per poterle visitare: 9705-9549-4193 e 8868-0043-1912. Non sono previsti collegamenti tra le isole.

L'aspetto però più particolare di questa nuova modalità è che ogni utente può creare il proprio Mondo in Festa. Basta compilare il form messo a disposizione da Epic Games. È più facile che il proprio progetto venga accettato se stimola l'interazione tra gli utenti e la creatività, tramite emote, spray, cambi di costume e altro ancora. Non ci sono freni per la fantasia, purché non vengano creati luoghi minacciosi, che invitano al combattimento. Per quello c'è Battaglia Reale.

A tal proposito, come menzionato sopra, Fortnite si appresta a un grande evento, The End, che darà inizio al Capitolo 3. Appuntamento il prossimo 4 dicembre, alle 22 ora italiana, per combattere un ultimo grandioso scontro contro la Regina del Cubo, villain della Stagione 8 "Al Cubo". Data la precedente esperienza con il buco nero del Capitolo 2, risalente al 2019, le aspettative sono molto elevate. È interessante che Epic Games abbia portato adesso Mondi in Festa, a pochissimi giorni da The End. Una mossa, forse, volta a ribadire il futuro trasversale di Fortnite, sempre più contenitore virtuale di esperienze che videogioco. Lo dimostra la serie di iniziative che hanno caratterizzato il Capitolo 2, tra crossover, musei interattivi e concerti.