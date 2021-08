“Facciamo arrivare Youtubo a un milione di iscritti”: i fan di Omar Palermo vogliono omaggiarlo così La comunità di seguaci di Omar, scomparso a 42 anni per un infarto, vuole ora rendergli un tributo postumo cercando di far arrivare il conteggio degli iscritti al suo canale a quota un milione e sbloccando così il riconoscimento che YouTube conferisce a chi supera questa soglia. L’iniziativa ha però sollevato anche alcune critiche.

A cura di Lorenzo Longhitano

La notizia della morte di Omar Palermo, conosciuto online con lo pseudonimo di Youtubo anche io, ha colpito e rattristato centinaia di migliaia di persone. Il quarantaduenne di Rossano Calabro era diventato celebre sulla piattaforma di condivisione Youtube con i suoi video mukbang – durante i quali si mostrava mentre mangiava quantità impressionanti di cibo – ma non solo: le testimonianze online dei fan che lo stanno piangendo raccontano di un uomo mite e colto, che con la sua calma e la sua pacatezza ha tenuto compagnia per ore ai suoi spettatori. Per questo motivo la comunità di seguaci di Omar vuole ora rendergli un tributo postumo, cercando di far arrivare il conteggio degli iscritti al suo canale a quota un milione e sbloccando così il riconoscimento che YouTube conferisce a chi supera questa soglia.

I nuovi iscritti al canale di Youtubo anche io

Fino a pochi giorni fa il canale di Youtubo anche io era fermo da tempo, sia per numero di iscritti che per quantità di video pubblicati. Omar aveva smesso di aggiornarlo ormai due anni fa, e il conteggio dei seguaci si era arrestato di conseguenza poco oltre le 500.000 unità; negli ultimi giorni però la metrica è tornata a salire, facendo registrare circa 50.000 nuovi iscritti al giorno. Il motivo è semplice: chi conosceva lo youtuber ma non era ancora un suo follower ufficiale, sta effettuando l'iscrizione come una sorta di tributo personale. A queste iniziative spontanee si è aggiunta l'esortazione dello youtuber Giorgio Sciacca, che da fan di Youtubo si era messo sulle sue tracce poco prima della scomparsa: iscriversi al suo canale per far arrivare il conteggio a un milione di fan.

L'iniziativa e le critiche

L'operazione è mirata a uno scopo preciso: quando un canale YouTube supera il milione di iscritti, i gestori della piattaforma riconoscono all'autore una targa commemorativa chiamata Gold Creator Award, o più informalmente Golden Button. Il premio non prevede una ricompensa economica ed è semplicemente una targa in ottone placcata in oro, sulla quale sono iscritti il simbolo di YouTube e il nome del canale al quale è stato offerto il riconoscimento. In seguito all'iniziativa il numero di iscritti al canale di Youtubo anche io è cresciuto fino a superare quota 700.000 persone, ma l'iniziativa ha attirato anche critiche; tra tutte, in queste ore spicca quella del collega youtuber Cicciogamer, che ha accusato di ipocrisia i fan di Omar che ora stanno piangendone la scomparsa.