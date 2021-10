Facebook, WhatsApp e Instagram hanno ripreso a funzionare È stato un intoppo mai visto prima, talmente grave da aver costretto i dipendenti dell’azienda a resettare manualmente i server interni perché impossibilitati a lavorare da remoto sul problema. Ora, finalmente, i tecnici hanno trovato una soluzione e Facebook, WhatsApp e Instagram stanno pian piano tornando online.

A cura di Marco Paretti

Dopo quasi sette ore, i social network di Mark Zuckerberg sono finalmente tornati online. È stato uno dei down più gravi della storia di Facebook, WhatsApp e Instagram, che per tutta la serata non hanno funzionato a causa di un errore tecnico che ha impedito agli utenti di tutto il mondo di collegarsi e utilizzare portali e app. Un intoppo mai visto prima, talmente grave da aver costretto i dipendenti dell'azienda a resettare manualmente i server interni perché impossibilitati a lavorare da remoto sul problema. Ora, finalmente, i tecnici hanno trovato una soluzione e i servizi stanno pian piano tornando online.

Sono le 23:50 quando dapprima WhatsApp e poi anche Facebook e Instagram iniziano a tornare a mostrarsi agli utenti. Arrivano le prime notifiche, le homepage si aprono e le applicazioni non mostrano più una schermata d'errore: i social network sono nuovamente operativi dopo diverse ore di problemi tecnici che ne hanno impedito l'utilizzo. Una serata che sicuramente Twitter, TikTok, Telegram e le altre piattaforme si ricorderanno a lungo: tutti gli utenti "orfani" delle app della famiglia di Facebook si sono riversati all'interno degli altri servizi per sfogare la frustrazione di non poter accedere ai propri account.

Ora resta da capire qual è stata la causa di una problematica così diffusa e talmente grave da aver colpito anche i sistemi interni dell'azienda, i cui dipendenti non riuscivano nemmeno ad accedere agli uffici perché i lettori dei badge non funzionavano. L'indiziato numero uno è un errore di configurazione "epico" che ha portato a una problematica diffusa con i DNS, elemento che ha di fatto cancellato dal web Facebook, WhatsApp e Instagram per quasi sette ore. Ma per conoscere il reale motivo del down dovremo attendere le dichiarazioni ufficiali di Facebook.