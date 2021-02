Among Us, il celebre videogioco sulle deduzioni sociali, è in attesa di ricevere importanti novità, prima fra tutte la nuova mappa The Airship. Nel frattempo, in questo periodo di stasi, gli utenti stanno spolpando le tre mappe già note del gioco – The Sked, Mira HQ e Polus – per scoprirne tutti i segreti. Tra questi sono emersi recentemente degli ottimi nascondigli, utili sia per nascondersi nel ruolo di crewmate, sia per le uccisioni indisturbate nel ruolo di impostore. Per sfruttare al meglio la loro copertura, la prima cosa da fare è usare un nickname corto e rinunciare alle skin personalizzate dei propri avatar, soprattutto quelle che prevedono cappelli. Fatta questa importante precisazione, ecco le posizioni specifiche dei diversi nascondigli presenti in Among Us, alcuni dei quali rendono del tutto invisibili.

The Skeld

La mappa The Skeld presenta pochi nascondigli, ma sono davvero funzionali. Tra i migliori vi è quello nella sala reattore, nello specifico dietro la macchina-reattore posizionata al centro della stanza. In questo modo non solo l'avatar di chi gioca è in parte celato ma, se vestito di bianco, può mimetizzarsi con i colori della sala. Un altro ottimo nascondiglio in The Skeld è nella sala delle comunicazioni: basta posizionarsi dietro una sedia da ufficio messa davanti a una delle scrivanie della stanza. Tale nascondiglio non cela del tutto l'avatar, ma rende difficile l'individuazione agli altri giocatori entrati nella sala delle comunicazioni.

Mira HQ

Il miglior nascondiglio della mappa Mira HQ è l'armadio nel magazzino, o storage dato che il gioco al momento non è ancora disponibile in italiano. In questo caso, per non essere individuati, le regole del nickname corto e delle skin poco appariscenti diventano obbligatorie. Altro punto degno di interesse nel quartier generale di Mira è il balcone, all'estrema sinistra della mappa, dove è possibile trovare anche un satellite. Posizionandosi dietro quest'ultimo si diventa praticamente invisibili agli occhi degli altri utenti, amici o nemici che siano.

Polus

La mappa Polus presenta un unico nascondiglio, che si rivela più utile ai crewmate che agli impostori, data la posizione ricercata. Per raggiungere tale nascondiglio, occorre dirigersi nell'angolo in alto a destra della sala comunicazioni, proprio accanto al magazzino. Lì è presente un'alta torre satellitare, dietro la quale i crewmate possono nascondersi. In questo caso la copertura dell'avatar è completa, ed è davvero utile per evitare di essere braccati dall'impostore (o dagli impostori).

Grazie alla florida community di giocatrici e giocatori, Among Us rimane uno dei trend videoludici del momento. Si resta comunque in attesa degli aggiornamenti e dei nuovi contenuti previsti per il 2021, su cui il team di sviluppo InnerSloth è al lavoro già da diverso tempo.