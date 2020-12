In attesa delle importanti novità in arrivo su Among Us (come la nuova mappa "The Airship" e le nuove localizzazioni), molti utenti si stanno sbizzarrendo per introdurre mod e piccoli cambiamenti nel popolare gioco sviluppato di InnerSloth. Tra i contenuti più recenti creati dalla community vi è la figura del dottore, che è in grado di riportate in vita i crewmate uccisi dall'impostore (o dagli impostori), fino a quando non viene indetto il meeting di emergenza. Il ruolo del dottore viene assegnato casualmente a ogni inizio match, come accade per gli altri ruoli tradizionali di Among Us. Tutto questo si sa grazie al video pubblicato da Socksfor1, popolare streamer e youtuber.

Come si gioca nel ruolo di dottore in Among Us

Per potere giocare da dottore in Among Us, il primo passo necessario è creare una lobby con amici o persone fidate, in cui potere inserire la mod. È meglio diffidare di stanze con giocatori sconosciuti, così da non incorrere in problemi per il proprio PC, essendo le mod contenuti non ufficiali creati dalla community. Una volta installata la mod, chi assume il ruolo da dottore deve girovagare per la mappa per riportare in vita i compagni crewmate uccisi dall'impostore e permettere loro di riprendere le task. Per portare a compimento il salvataggio da dottore, basta cliccare sul tasto "Revive", sito nell'angolo in basso a destra dello schermo. Vi è poi una tacita regola che i crewmate rianimati devono seguire: ossia non rivelare l'identità di chi li ha uccisi. Facendo il contrario, il match rischia di diventare troppo sbilanciato contro l'impostore. L'identità del dottore, così come quella di crewmate e impostori, è ignota. Si può rivelare durante un meeting d'emergenza la propria identità per contare sul supporto dei compagni, ma allo stesso tempo rischiando di diventare la vittima primaria degli avversari. Insomma, con l'aggiunta di un nuovo ruolo, il gioco appare più stratificato e vario. Ultima precisazione: le mod sono disponibili solo per chi gioca ad Among Us su PC.