Il sito hard OnlyFans cambia faccia: stop ai contenuti porno a partire da ottobre Il portale è nato per permettere ad artisti e creator di pubblicare foto e video disponibili dietro il pagamento di una quota mensile ai fan interessati, e nei mesi della pandemia è diventato una fonte di introiti importante per sex worker e star del panorama hard. Ora però investitori e partner hanno spinto i gestori a distanziarsi dai contenuti a sfondo sessuale.

Diventata famosa per i contenuti a luci rosse caricati dai suoi creator, tra pochi mesi la piattaforma a pagamento OnlyFans cambierà completamente volto proibendo ai membri la pubblicazione di foto e video a tema sessuale. La svolta è stata comunicata dagli stessi gestori, che nella giornata di ieri hanno anticipato quali saranno a grandi linee le nuove regole che guideranno la pubblicazione di contenuti sulle pagine del portale a partire da ottobre; la nuova politica rischia però di alienare una buona fetta dei creator che popolano OnlyFans in questo momento, costituita proprio dalla categoria dei sex worker.

Il successo di OnlyFans

OnlyFans è una realtà relativamente nuova nel panorama dei siti di condivisione. Si tratta di un portale nel quale creator e artisti di ogni genere possono pubblicare contenuti visibili però solamente dietro il pagamento di un abbonamento mensile i cui proventi finiscono nelle tasche degli autori. Nei mesi della pandemia di Covid-19 il portale ha acquisito una popolarità improvvisa, animato dai contenuti di alcune particolari categorie di contenuti tra le quali quelli a sfondo sessuale; attraverso OnlyFans, sia pornostar che persone comuni hanno infatti trovato un modo per proporre i propri contenuti presso un pubblico nuovo, interessato a un contatto diretto con loro. Nei mesi il numero degli utenti è aumentato fino a 130 milioni, attirando a sua volta altri autori e autrici, tutti ingolositi dall'opportunità di guadagni mensili che in alcuni casi permettono di pagare pese ricorrenti o addirittura mantenere un buono stile di vita.

Le pressioni di partner e investitori

La popolarità raggiunta da OnlyFans ha portato sulla piattaforma creator provenienti da numerosi mondi, ma la presenza di contenuti di ambito sessuale ha aver attirato sull'app anche attenzioni indesiderate. Piattaforme come TikTok – spesso usate dai sex worker come vetrina per attirare nuovi utenti presso il loro profilo – hanno già proibito da tempo ogni menzione del sito al loro interno, mentre partner finanziari e servizi di pagamento hanno iniziato a chiedere al gruppo di distanziarsi dai contenuti a luci rosse. Stando a quanto riportato da Bloomberg, i gestori stanno mirando a raccogliere investimenti per raggiungere una valutazione da un miliardo di dollari, mentre nelle parole dell'azienda la priorità che l'ha spinta a un giro di vite sui contenuti sessuali è "assicurarsi che la piattaforma resti sostenibile sul lungo periodo".

Le reazioni della comunità

Non è ancora chiaro con precisione in cosa si tradurranno le nuove regole: il gruppo ha anticipato che tutti i chiarimenti in merito verranno forniti nelle prossime settimane. Di sicuro si sa che i contenuti di nudo non verranno del tutto banditi – ovvero che materiale classificabile come artistico non dovrebbe subire alcun tipo di censura. L'inclusione non sarà però sufficiente a far rimanere in attività persone che hanno iniziato a guadagnarsi da vivere con materiale più esplicito, motivo per cui la comunità dei sex worker presenti sul portale è già in agitazione.