Naruto su Fortnite sembra realtà: ecco gli indizi sul ninja di Kishimoto Un insider ha fatto un lunga chiacchierata con Donald Mustard, Chief Creative Officer presso Epic Games, in cui sono trapelate diverse novità che andranno a coinvolgere il futuro prossimo di Fortnite. Tra queste fa capolino Naruto, protagonista dell’omonimo manga creato da Masashi Kishimoto. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Di Naruto su Fortnite se ne parla da un po'. Nello specifico dalla precedente Stagione 7, Invasione. Eppure è con Al Cubo, l'ottava Stagione del Capitolo 2, che il battle-royale di Epic Games si apre ai crossover tratti da anime e manga giapponesi. Nulla di ufficiale, però grazie a un insider, qCandywing, la notizia pare ormai certa. Entrando più nel dettaglio, l'insider ha fatto un lunga chiacchierata con Donald Mustard, Chief Creative Officer presso Epic Games, in cui sono trapelate diverse novità che andranno a coinvolgere il futuro prossimo di Fortnite. Tra queste fa capolino Naruto, protagonista dell'omonimo manga creato da Masashi Kishimoto.

A rendere credibile tale indiscrezione sono altri insider. Tra questi HYPEX, che in un tweet ha pubblicato uno screen di gioco che mostra i Kunai Esplosivi. Si tratta di una tipologia di arma tipica di Naruto che, all'interno di Fortnite, potrebbe avere la funzione di arma mitica. Secondo altri rumor, Naruto e i contenuti ad esso collegati non faranno parte del Pass Battaglia della Stagione 8, ma saranno disponibili nel Negozio, probabilmente sotto forma di bundle. Se tutto questo dovesse rivelarsi ufficiale, l'arrivo di Naruto in Fortnite potrebbe rivelarsi un'ottima mossa per accrescere la community di gioco, divenuta ancora più vasta e variegata per merito dei crossover.

Dagli eroi Marvel e DC, passando dai protagonisti del mondo PlayStation e Xbox, fino ad arrivare agli assi dello sport: negli anni il battle-royale di Epic Games ha esteso il proprio universo in maniera unica, tra commistioni all'apparenza impensabili. La probabile apertura alla cultura pop giapponese non è altro quindi che un ulteriore passo per consolidare l'ecosistema Fortnite, sempre più attento ai gusti e alle esigenze dei diversi palati degli utenti. Inoltre, come dimostrato in precedenza, i crossover rappresentano un ottimo introito per Epic Games. Per fare un esempio: grazie alla collaborazione con NFL, la lega professionistica di football americano, la compagnia ha guadagnato 50 milioni di dollari. L'arrivo di Naruto, che è tra i personaggi giapponesi più popolari al mondo, potrebbe garantire un risultato simile.

Al Cubo, la nuova Stagione 8 del gioco, è stata inaugurata recentemente e vede l'isola minacciata da Kevin il Cubo, storico personaggio del battle-royale. Ciò ribadisce l'enorme cura da parte di Epic Games nel creare un linea narrativa profonda e perfettamente amalgamata tra tutti i suoi elementi, crossover inclusi.