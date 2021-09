“Quando diavolo esce GTA 6?”, un fan invade uno show tedesco per scoprire l’uscita del gioco Il ragazzo, chiamato Taser, sabato sera scorso ha invaso il palco del quiz show televisivo tedesco “Schlag den Star” per chiedere al presentatore quando uscirà il prossimo titolo di Rockstar Games. “Sono otto anni che aspetto GTA 6”, esclama ad alta voce. Ma la risposta non è quella sperata. Ecco i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Il fatto che Grand Theft Auto VI (GTA 6) sia ancora avvolto dal mistero sta cominciando a stancare i fan. Tra questi vi è Taser, ragazzo che, sabato sera scorso, ha invaso il palco del quiz show televisivo tedesco "Schlag den Star" per chiedere al presentatore quando uscirà il prossimo titolo di Rockstar Games. "Sono otto anni che aspetto GTA 6", esclama ad alta voce. Ma Alexander Duszat, presentatore del programma nonché popolare comico tedesco, non ha alcuna risposta se non: "non ne ho idea, arriverà un giorno, ma non dipende da me". L'intrusione di Taser ha generato un ilare teatrino, conclusosi con l'intervento pacifico della security.

Ma perché chiedere ad Alexander Duszat di GTA 6? In passato l'uomo ha prestato la propria voce per il doppiaggio tedesco di Halo 3. Considerato il recente post pubblicato dall'attore e doppiatore Dave Jackson, che ha lasciato trapelare il nome di uno dei personaggi GTA 6, è possibile che Taser sperasse in qualche rivelazione da parte Duszat, magari a conoscenza di qualche informazione privilegiata a riguardo. Non è stato così.

GTA 6 resta ancora pieno di incognite, soprattutto legate al periodo di uscita. Secondo alcune ipotesi, il rilascio sul mercato sarà tra il 2022 e il 2023. Altri ancora pensano a un'uscita prevista nel 2024. Al momento la tesi più convincente sembra quella di Tom Handerson, uno dei leaker più affidabili, secondo cui GTA 6 uscirà su PC e console next-gen nel 2025. Ed è proprio da lui che provengono al momento le uniche informazioni disponibili sul gioco di Rockstar Games: grazie ad Handerson ci si aspetta che GTA 6 avrà due protagonisti, tra cui una donna; che avrà una mappa di gioco in stile Fortnite, cioè che muterà in base agli eventi; che infine la città d'ambientazione sarà contemporanea, e non ispirata agli anni '80 come prima si pensava. Tuttavia tutto questo è da prendere con cautela, in quanto non sono informazioni ufficiali ma rumor diffusi da insider. Occorre quindi attendere ancora per avere notizie più concrete sul futuro di GTA 6.