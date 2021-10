Rivelata Call of Duty: Vanguard Zombi, modalità che porta i non-morti nella Stalingrado del 1944 Un concept che rende ancora più inquietanti le atmosfere della Seconda guerra mondiale, in cui poter usare nuovi poteri come l’Altare dei Patti, attraverso cui ottenere potenziamenti casuali. La particolarità di Vanguard è la sua natura crossover: è possibile avanzare nel Battle Pass con i progressi condivisi tra Multigiocatore, Call of Duty: Warzone e Zombi.

A cura di Lorena Rao

Call of Duty: Vanguard si fa sempre più vicino e con esso la nuova modalità Zombi. Treyarch, uno dei team di sviluppo sotto Activision, è al lavoro sugli orrori di "Der Anfang", capitolo centrale di Vanguard Zombi. Ambientata durante la Seconda guerra mondiale a Stalingrado, questa nuova esperienza conduce giocatori e giocatrici nei meandri più oscuri dell'occulto, in cui i mortali si legano a entità dell'Etere oscuro per ottenere un potere incommensurabile. Obiettivo della squadra composta da quattro operatori è evitare che l'orda di non-morti invada l'Europa. Per questo è essenziale la collaborazione con il professor Gabriel Krafft e le quattro entità maligne opposte al terribile Kortifex l'Immortale.

Un concept che rende ancora più inquietanti le atmosfere della Seconda guerra mondiale, in cui poter usare nuovi poteri come l'Altare dei Patti, attraverso cui ottenere potenziamenti casuali. La particolarità di Vanguard è la sua natura crossover: è possibile avanzare nel Battle Pass con i progressi condivisi tra Multigiocatore, Call of Duty: Warzone e Zombi. Anche il livello giocatore è condiviso tra le modalità, così da avere un'esperienza totalmente unificata.

Call of Duty: Vanguard è in arrivo il prossimo 5 novembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il titolo è cross-gen e supporta il cross-play, in questo modo si potrà giocare con i propri amici senza il vincolo della piattaforma. Prenotando la versione digitale del gioco, si potrà ottenere l'operatore Arthur Kingsley Operator e la mitraglietta Raid notturno Maestria da usare subito in Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone. Sarà inoltre possibile pre-scaricare il gioco, in modo da poter giocare immediatamente non appena Vanguard verrà rilasciato su tutte le piattaforme di gioco prima citate. Tutte le prenotazioni digitali includono il pacchetto armi Prima linea, contenente un progetto arma mitraglietta da sette accessori e uno da otto accessori per Vanguard. Sono previste altre ricompense per chi ordina il Bundle cross-gen digitale o la Ultimate Edition. Per il resto dei dettagli è possibile consultare il blog ufficiale di Call of Duty.