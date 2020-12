Non solamente Samsung, ma ora anche Xiaomi. Il trend che sta portando alla rimozione dei caricatori dalle scatole degli smartphone è iniziato da Apple e ora sta colpendo alcuni dei principali produttori di dispositivi, che nei loro prossimi prodotti non includeranno un adattatore a muro per ricaricare gli smartphone. Una scelta comprensibile ma che mette questi produttori in una posizione piuttosto scomoda: dopo l'annuncio di Apple relativo alla mancanza del caricatore nella scatola degli iPhone 12, tutti questi produttori avevano pubblicato post sui loro social che prendevano in giro la decisione. Contenuti che ora, magicamente, sono stati rimossi.

La prima era stata, appunto Samsung: dapprima con un lancio social aveva fatto sapere a tutti gli utenti che i suoi dispositivi, a differenza degli iPhone, mettevano sempre a disposizione un caricatore, poi il post è stato rimosso proprio quando sono emerse le prime indiscrezioni secondo le quali i prossimi Galaxy non avranno un caricatore nella scatola. Ora è arrivato il turno di Xiaomi, il colosso cinese che dopo la presentazione dell'iPhone 12 aveva pubblicato un video di unboxing del suo Mi 10 T Pro dove si vedeva solamente il caricatore nella scatola. "Non abbiamo lasciato niente fuori dalla confezione" si leggeva nel post.

A quanto pare, però, nei prossimi modelli lasceranno qualcosa fuori dalla scatola: il caricatore. A confermarlo è stato lo stesso CEO di Xiaomi, Lei Jun, in un post pubblicato sul social cinese Weibo. Secondo Jun, la decisione è stata presa "in risposta alla chiamata ecologica", motivazioni simili a quelle che hanno portato Apple ad eliminare il caricatore (oltre ovviamente al risparmio in termini di costo di produzione). Fatto sta che entrambe le aziende si sono affrettate a tornare sui propri passi rispetto agli sbeffeggiamenti social che tanto avevano fatto discutere gli utenti contrario alla decisione di Apple.

Un risvolto che peraltro sottolinea nuovamente la leadership di Apple in questo settore, dove scelte coraggiose e controverse come questa hanno sempre fatto da apripista alle altre aziende. Basti pensare alla decisione di rimuovere il foro per il cavo audio, accolta con freddezza dal pubblico e con derisioni social dalle altre aziende. Che però ora hanno tutte rimosso il foro dai loro prodotti. Così come allora, chi ci perde davvero sono solamente i consumatori, che ora dovranno tenersi stretti i vecchi caricatori per non dover aggiungere qualche decina di euro al prezzo già astronomico degli smartphone.