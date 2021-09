Tutti i dettagli sulla beta di Call of Duty: Vanguard, aperta a tutti a partire da domani Dal 18 al 20 settembre prossimo la beta sarà disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, senza la necessità del preordine. Nel caso dell’Italia, le sessioni di prova avranno inizio a partire dalle 19 di domani. Di seguito tutti i dettagli sulla beta di Call of Duty: Vanguard.

A cura di Lorena Rao

Dopo una beta riservata agli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5 e a coloro che hanno preordinato il gioco, Call of Duty: Vanguard si apre gratuitamente all'intero pubblico videoludico. Dal 18 al 20 settembre prossimo la beta sarà disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, senza la necessità del preordine. Nel caso dell'Italia, le sessioni di prova avranno inizio a partire dalle 19 di domani. La beta aperta di Call of Duty: Vanguard presenta la nuova modalità multigiocatore Champion Hill, in cui le squadre si sfidano in un torneo deathmatch all'interno di una mappa divisa in cinque sezioni, con lo scopo ridurre a zero il conteggio dei punti vita dei team avversari.

Nella beta aperta trova posto anche Patrol: ispirata ad Hardpoint, è una modalità a obiettivi che presenta una zona punteggio, la quale è in movimento quasi costante. Accanto a queste novità, figurano le modalità multigiocatore tipiche della serie, come Deathmatch, Uccisione Confermata, Dominio e Cerca e Distruggi. Giocando alla beta si ottiene automaticamente il personaggio di Arthur Kingsley in Call of Duty Mobile. Inoltre, una volta raggiunto il livello 20 nella fase di prova, si può ricevere il progetto arma Rat-A-Tat per Call of Duty: Vanguard. L'unico consiglio prima di approcciarsi alla beta è quello di seguire le comunicazioni di Sledgehammer Games, il team di sviluppo dietro al titolo, perché pare che le prove riservate abbiano mostrato una serie di bug e glitch invalidanti, specie su Xbox Series X. Il team è già al lavoro per risolverli, ma è bene capire come sarà la situazione una volta che la beta sarà completamente aperta al pubblico.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 5 novembre. Nonostante l'attenzione sia rivolta principalmente a quest'ultimo titolo, la serie di Activision è impegnata su più fronti. Sempre a novembre 2021, il battle-royale Warzone inaugurerà Pacific, una nuova mappa completamente diversa da Verdansk. Si vocifera inoltre di un nuovo capitolo per il 2022, al momento chiamato con il nome in codice Project Cortez, ma che dietro celerebbe Call of Duty: Modern Warfare 2, seguito del soft-reboot uscito nel 2019.