Cicciogamer criticato dopo la polemica con Gskianto: “Voglio lasciare il segno come Bud Spencer” Nei giorni scorsi lo youtuber si è rivolto al collega Gskianto consigliandogli pubblicamente il suo stesso percorso, e per questo è stato accolto da critiche alle quali ha ora risposto con un lungo monologo su YouTube nel quale ha spiegato le sue ragioni. Oltre alla sua esperienza passata con l’obesità, Cicciogamer ha risposto di voler lasciare un segno e aiutare con la sua voce chi ne ha bisogno.

A cura di Lorenzo Longhitano

Gli youtuber Cicciogamer89 e Gskianto (Foto: YouTube, Instagram)

Non si è ancora placata la polemica scoppiata tra gli youtuber Cicciogamer89 e Gskianto e nata pochi giorni dopo la morte del collega Youtubo anche io. La scomparsa di Omar Palermo ha scosso non solo i suoi 5 milioni di seguaci ma l'intera comunità di utenti attiva su YouTube e aperto una riflessione sui rischi dell'obesità, che Cicciogamer ha contribuito ad alimentare. Nei giorni scorsi il ragazzo – ex obeso, sottopostosi a dieta ferrea e chirurgia bariatrica – si è infatti rivolto a Gskianto consigliandogli pubblicamente il suo stesso percorso, ed è stato accolto da critiche alle quali ha ora risposto con un lungo monologo su YouTube nel quale ha spiegato le sue ragioni.

L'appello a Gskianto e la risposta alle critiche

L'intervento pubblico di Cicciogamer nei confronti di Gskianto risale a pochi giorni fa e si è caratterizzato per i toni duri utilizzati dal primo: "l'unico modo che ha per non morire entro 2 o 3 anni è di fare l’operazione il prima possibile". L'intervento non è stato particolarmente apprezzato da Gskianto, ma ha provocato anche le reazioni di altri spettatori e commentatori che hanno accusato lo youtuber di voler cavalcare un tema diventato caldo dopo la morte di una vera e propria celebrità della piattaforma. Nella clip pubblicata in queste ore Cicciogamer spedisce ai mittenti le accuse di opportunismo e rivendica il fatto di aver espresso pubblicamente la sua posizione sul tema: "Avevo le migliori intenzioni, e chi mi segue e conosce le ha capite. Quello che ho detto a Gskianto è stato detto a me in primis, ed è stata la molla che ai tempi mi ha spinto a cambiare".

Cicciogamer89: "Voglio salvare altre persone"

L'esperienza passata di Cicciogamer con l'obesità è uno dei motivi per cui lo youtuber si è sentito chiamato in causa da giorni, quando lui per primo aveva criticato la reazione dei fan alla morte di Youtubo anche io. "Voi non sapete con quante persone sto parlando su Instagram tramite messaggi privati", ha raccontato Cicciogamer; "Ma io non sono un professore né un dietologo, e rispondo solo di andare da chi vi può seguire. Io vorrei essere semplicemente la leva che vi ci manda; che poi voi facciate la dieta, che facciate l'operazione, palestra… A me non interessa: l'importante è che voi facciate qualcosa. Sono emotivamente dentro a questa storia? Assolutamente sì, ma chi può capirvi e aiutarvi meglio di me, quando gli altri non hanno mai passato quello che ho passato io?". Sulla motivazione che lo ha spinto a questi interventi, lo youtuber ha confessato: "Ho sempre fatto questi sogni in cui salvo un sacco di persone e credo di voler lasciare un segno, come Bud Spencer o Freddie Mercury; qualcosa che resti alle persone che sono cresciute con me".